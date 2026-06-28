Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Lovísa Arnardóttir skrifar 28. júní 2026 08:12 Grípa á til frekari ráðstafana til að reyna að framfylgja banninu betur. Vísir/Getty Hálfu ári eftir innleiðingu samfélagsmiðlabanns barna yngri en 16 ára í Ástralíu er stór hluti þeirra enn á einhverjum samfélagsmiðlum. Ástralska ríkisstjórnin hefur tilkynnt að hún muni tvöfalda hámarkssekt fyrir brot á lögum landsins um lágmarksaldur á samfélagsmiðlum í 99 milljónir ástralskra dala. Það samsvarar um 9,1 milljarði íslenskra króna. Börnum yngri en 16 ára hefur verið meinaður aðgangur að tíu helstu samfélagsmiðlunum í Ástralíu síðan 10. desember 2025, en það er almennt viðurkennt að mörg þeirra geti enn nálgast og notað bönnuðu smáforritin. Í umfjöllun BBC segir að Ástralir ætli því að uppfæra löggjöf sína og samkvæmt því geti netöryggisstofnun þeirra geta krafið samfélagsmiðlafyrirtæki um sönnunargögn fyrir því hvaða ráðstafanir þau hafi gripið til til að framfylgja banninu. Í fréttinni segir að fimm miðlar, og meint brot þeirra, séu til rannsóknar í dag. Það eru Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og YouTube. Í frétt BBC segir að þó svo að bannið hafi verið tilkynnt með fyrirvara og látum hafi yfirvöldum reynst erfitt að framfylgja því. Í febrúar heimsótti BBC skóla í Sydney þar sem meirihluti nemenda sem notuðu samfélagsmiðla fyrir bannið sögðust enn hafa aðgang. Sjö af hverjum tíu enn á samfélagsmiðlum Þá er í fréttinni vísað í skýrslu netöryggisnefndar, sem er óháð eftirlitsstofnun þjóðarinnar, um að sjö af hverjum tíu börnum undir 16 ára aldri sem voru með reikning á samfélagsmiðlum fyrir bannið hefðu enn „einhvern aðgang“. Í yfirlýsingu sinni á laugardag viðurkenndi ríkisstjórnin sumar þessara áskorana og sagði að harðari viðurlög væru sönnun þess að hún væri að „herða róðurinn gegn miðlum sem gera ekki nóg“. Aukin eftirlitsvöld netöryggisstofnunarinnar ættu að styðja við „skilvirkari rannsóknir og hugsanlegar aðgerðir“. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, sagði í yfirlýsingu í gær að breytt umræða í bæði Ástralíu og alþjóðlega vekti hjá honum von en að ljóst væri að stóru samfélagsmiðlafyrirtækin væru ekki að gera nóg til að framfylgja lögunum. „Það eru enn of mörg börn á samfélagsmiðlum.“ Frá því að Ástralía tilkynnti um og innleiddi sitt bann hafa fleiri lönd gefið út að þau muni fylgja í kjölfarið. Til dæmis Bretland en í júní á þessu ári tilkynnti Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, að hann myndi setja á svipað bann fyrir börn yngri en 16 ára, með áformum um að það tæki gildi vorið 2027. Næturbann við skruni Ekki hefur enn verið gefinn út tæmandi listi yfir þá miðla sem verða fyrir áhrifum, en ríkisstjórnin sagði að bannið myndi ná yfir þá miðla „sem hafa þann tilgang að gera félagsleg samskipti möguleg og leyfa notendum að birta efni“. Þá sagði í yfirlýsingu stjórnvalda að þau væru að skoða hvort innleiða ætti bann að næturlagi og aðgerðir til að stöðva endalausa skrunun fyrir þá sem eru yngri en 18 ára sem hluta af löggjöfinni. Á Íslandi hefur ekki verið tilkynnt um samfélagsmiðlabann en bæði ríkisstjórn og borgarstjórn í Reykjavík hafa tilkynnt um símabann í grunnskólum frá og með haustinu. Forysta Kennarasambands Íslands hefur gagnrýnt það og sagst hafa áhyggjur af innleiðingu bannsins. Þá segja þau önnur mál meira aðkallandi en símabann innan skólakerfisins. Foreldrar hafa á sama tíma fagnað banninu. Símanotkun barna Börn og uppeldi Ástralía Bretland Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Borgarstjórn Mest lesið Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent Réðst að hópi drengja í sundlaug Innlent Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Innlent Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Innlent Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Erlent Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Erlent Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Innlent Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Innlent Slösuð göngukona flutt með þyrlunni Innlent Fleiri fréttir Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Sjá meira