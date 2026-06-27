Íslenski boltinn

KR skoraði sex og fór á toppinn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Leikmenn KR fagna einu sex marka sinna gegn Tindastóli.
Leikmenn KR fagna einu sex marka sinna gegn Tindastóli. kr

Þrír leikir fóru fram í Lengjudeild kvenna í fótbolta í dag. KR-ingar voru í miklum ham og tylltu sér á toppinn.

KR fékk Tindastól í heimsókn á Meistaravelli. Stólarnir eru á botni deildarinnar og voru auðveld bráð fyrir KR-inga sem unnu 6-0 sigur. Fimm af mörkunum komu í fyrri hálfleik.

Systurnar Katla og Kara Guðmundsdætur skoruðu sitt markið hvor fyrir KR og þær Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Ólöf Freyja Þorvaldsdóttir, Emma Björt Arnarsdóttir og Inga Laufey Ágústsdóttir voru einnig á skotskónum í dag.

KR er með nítján stig á toppi deildarinnar, einu stigi á undan Gróttu sem sigraði Völsung á heimavelli, 2-1. Seltirningar voru 2-0 yfir í hálfleik eftir mörk frá Rakel Lóu Brynjarsdóttur og Kristínu Þóru Birgisdóttur.

Auður Ósk Kristjánsdóttir minnkaði muninn á 59. mínútu en nær komust Húsvíkingar ekki. Þeir eru í 7. sæti deildarinnar með átta stig.

Í Fjarðabyggðarhöllinni sigraði FHL Keflavík, 3-1. Celia Maria Ruano Trujillo var hetja heimakvenna en hún skoraði tvö mörk á þremur mínútum undir lok leiksins.

Margrét Viktoría Harðardóttir kom Keflvíkingum yfir á 5. mínútu en Abigail Rose Steen jafnaði fyrir Austfirðinga á 69. mínútu. Trujillo tók svo til sinna ráða í blálokin.

Með sigrinum jafnaði FHL Keflavík að stigum. Liðin eru bæði með sjö stig í 8. og 9. sæti deildarinnar.

Lengjudeild kvenna KR Tindastóll Grótta Völsungur FHL Keflavík ÍF

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