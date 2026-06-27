KR skoraði sex og fór á toppinn Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. júní 2026 19:20 Leikmenn KR fagna einu sex marka sinna gegn Tindastóli. kr Þrír leikir fóru fram í Lengjudeild kvenna í fótbolta í dag. KR-ingar voru í miklum ham og tylltu sér á toppinn. KR fékk Tindastól í heimsókn á Meistaravelli. Stólarnir eru á botni deildarinnar og voru auðveld bráð fyrir KR-inga sem unnu 6-0 sigur. Fimm af mörkunum komu í fyrri hálfleik. Systurnar Katla og Kara Guðmundsdætur skoruðu sitt markið hvor fyrir KR og þær Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Ólöf Freyja Þorvaldsdóttir, Emma Björt Arnarsdóttir og Inga Laufey Ágústsdóttir voru einnig á skotskónum í dag. KR er með nítján stig á toppi deildarinnar, einu stigi á undan Gróttu sem sigraði Völsung á heimavelli, 2-1. Seltirningar voru 2-0 yfir í hálfleik eftir mörk frá Rakel Lóu Brynjarsdóttur og Kristínu Þóru Birgisdóttur. Auður Ósk Kristjánsdóttir minnkaði muninn á 59. mínútu en nær komust Húsvíkingar ekki. Þeir eru í 7. sæti deildarinnar með átta stig. Í Fjarðabyggðarhöllinni sigraði FHL Keflavík, 3-1. Celia Maria Ruano Trujillo var hetja heimakvenna en hún skoraði tvö mörk á þremur mínútum undir lok leiksins. Margrét Viktoría Harðardóttir kom Keflvíkingum yfir á 5. mínútu en Abigail Rose Steen jafnaði fyrir Austfirðinga á 69. mínútu. Trujillo tók svo til sinna ráða í blálokin. Með sigrinum jafnaði FHL Keflavík að stigum. Liðin eru bæði með sjö stig í 8. og 9. sæti deildarinnar. Lengjudeild kvenna KR Tindastóll Grótta Völsungur FHL Keflavík ÍF Mest lesið Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Fótbolti Elísa vann aftur á Ítalíu Sport 91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Fótbolti Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Fótbolti Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Fótbolti Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Fótbolti Haraldur Franklín nálgast Opna breska Golf Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Fótbolti FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Fótbolti Franska lögreglan vill að Demantamótinu í París verði aflýst Sport Fleiri fréttir KR skoraði sex og fór á toppinn Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Oliver til FH Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Sjá meira