Íslenski boltinn

Sex­tán ára bjargaði Gróttu á Húsa­vík

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Grótta fékk Matthías Kjeld frá Val fyrir þetta tímabil.
Grótta fékk Matthías Kjeld frá Val fyrir þetta tímabil. grótta

Völsungur og Grótta skildu jöfn, 2-2, í lokaleik 11. umferðar Lengjudeildar karla í fótbolta í dag. Hinn sextán ára Matthías Kjeld skoraði jöfnunarmark Seltirninga þremur mínútum fyrir leikslok.

Völsungur er enn á botni deildarinnar en liðið var hársbreidd frá því að ná í sinn annan sigur á tímabilinu þegar Grótta kom í heimsókn í dag.

Húsvíkingar náðu forystunni strax á 7. mínútu þegar Gestur Aron Sörensson skoraði. Á 55. mínútu jafnaði Tristan Freyr Ingólfsson fyrir Gróttu og staðan orðin 1-1.

Þegar sex mínútur voru til leiksloka kom reynsluboltinn Elfar Árni Aðalsteinsson Völsungi yfir með marki úr vítaspyrnu.

Skömmu síðar skoraði Matthías fjórða og síðasta mark leiksins og jafnaði í 2-2. Hann hefur skorað fjögur deildarmörk í sumar.

Grótta, sem er nýliði í Lengjudeildinni, er í 8. sæti með þrettán stig. Völsungur, sem hefur ekki tapað í þremur leikjum í röð, er í tólfta og neðsta sætinu með sjö stig, tveimur stigum frá öruggu sæti.

Lengjudeild karla Völsungur Grótta

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