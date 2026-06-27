Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. júní 2026 17:45 Grótta fékk Matthías Kjeld frá Val fyrir þetta tímabil. grótta Völsungur og Grótta skildu jöfn, 2-2, í lokaleik 11. umferðar Lengjudeildar karla í fótbolta í dag. Hinn sextán ára Matthías Kjeld skoraði jöfnunarmark Seltirninga þremur mínútum fyrir leikslok. Völsungur er enn á botni deildarinnar en liðið var hársbreidd frá því að ná í sinn annan sigur á tímabilinu þegar Grótta kom í heimsókn í dag. Húsvíkingar náðu forystunni strax á 7. mínútu þegar Gestur Aron Sörensson skoraði. Á 55. mínútu jafnaði Tristan Freyr Ingólfsson fyrir Gróttu og staðan orðin 1-1. Þegar sex mínútur voru til leiksloka kom reynsluboltinn Elfar Árni Aðalsteinsson Völsungi yfir með marki úr vítaspyrnu. Skömmu síðar skoraði Matthías fjórða og síðasta mark leiksins og jafnaði í 2-2. Hann hefur skorað fjögur deildarmörk í sumar. Grótta, sem er nýliði í Lengjudeildinni, er í 8. sæti með þrettán stig. Völsungur, sem hefur ekki tapað í þremur leikjum í röð, er í tólfta og neðsta sætinu með sjö stig, tveimur stigum frá öruggu sæti. Lengjudeild karla Völsungur Grótta Mest lesið Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Fótbolti 91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Fótbolti Elísa vann aftur á Ítalíu Sport Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Fótbolti Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Fótbolti Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Fótbolti Haraldur Franklín nálgast Opna breska Golf FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Fótbolti Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Fótbolti Franska lögreglan vill að Demantamótinu í París verði aflýst Sport Fleiri fréttir Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Oliver til FH Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Sjá meira