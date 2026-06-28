Breiðablik er komið í úrslitaleik Mjólkurbikarsins í fyrsta sinn síðan 2018. Varð það ljóst eftir 3-0 sigur gegn Víkingum á Kópavogsvelli í dag.
Eftir leik sem var stál í stál tókst Blikum að skora á 77. mínútu og að lokum tvö mörk í uppbótatíma þegar Víkingar voru búnir að senda lið sitt hátt upp völlinn. Mikil gleði hjá þeim grænu en mikið svekkelsi hjá þeim rauðu og svörtu sem hafa ekki tapað leik í deild og bikar síðan 10. ágúst í fyrra.
Mættust liðin einnig á fimmtudaginn var á Kópavogsvelli í Bestu deildinni, þar sem Víkingar sigruðu sannfærandi 1-4. Báðir þjálfarar gerðu þó nokkuð af breytingum milli leikja. Hjá Víkingum var öll miðjan eins og hún lagði sig í síðasta leik kominn á bekkinn og hjá Blikum var markaskorari liðsins, Arnar Bjarki Gunnleifsson, í síðasta leik kominn á bekkinn. Einnig vakti athygli að fyrirliðar beggja liða, Höskuldur Gunnlaugsson hjá Breiðablik og Oliver Ekroth hjá Víkingum, voru utan hóps. Ástæðan fyrir fjarveru Höskuldar eru höfuðmeiðsli sem tóku sig upp að nýju hjá honum.
Þrátt fyrir markalausan fyrri hálfleik þá fengu bæði lið sína sénsa og hefði hæglega getað verið komið mark eða mörk fyrir hálfleiksflautið.
Víkingar fengu þó tvö bestu færin í fyrri hálfleik en í bæði skiptin var Anton Ari Einarsson vel á verði í marki Blika. Fyrst varði hann frá Helga Guðjónssyni á sjöundu mínútu af stuttu færi og svo frá Jóhannes Kristni Bjarnasyni, sem var sloppinn einn í gegn á 34. mínútu.
Blikar fengu tvö góð skallafæri í fyrri hálfleik en í bæði skiptin rataði boltinn ekki á markrammann.
Heimamenn gerðu einnig tilkall til vítaspyrnu á 13. mínútu þegar Jóhannes Kristinn Bjarnason tók við boltanum í sínum eigin vítateig og þaðan hrökk hann upp í höndina á honum. Sigurður Hjörtur Þrastarson, dómari leiksins, dæmdi þó ekki neitt, enda reglan þannig að ef boltinn hrekkur í hendi leikmanns af honum sjálfum þá er ekki um leikbrot að ræða.
Markalaust í hálfleik á Kópavogsvelli og áþreifanlegt að spennustigið myndi fara hækkandi í síðari hálfleik.
Síðari hálfleikurinn fór þó afar rólega af stað og greinilegt að menn voru ekki tilbúnir að taka mikla sénsa, enda mikið undir. Þess til stuðnings kom ekki fyrsta marktækifærið í síðari hálfleik fyrr en eftir um klukkutíma leik.
Á 67. mínútu gerði Sölvi Geir Ottesen breytingu á sínu liði og setti tvo af bestu leikmönnum Bestu deildarinnar inn á völlinn, Gylfa Þór og Valdimar Þór. Strax í kjölfarið af þeirri skiptingu munaði þó minnstu að Blikar næðu forystunni þegar boltinn skaust af varnarmanni Víkings í átt að marki og þurfti Aron Snær Friðriksson að hafa sig allan við í markinu til að verja boltann.
Á 77. mínútu náðu þó Blikar forystunni. Blikar áttu þá innkast við miðlínu og var boltanum kastað í átt að Ágústi Orra. Virtist vera lítil hætta á ferðum, en misskilningur milli Gunnars Vatnhamars og Sveins Gísla í miðri vörn Víkings olli því að Ágúst var kominn í góða stöðu á hægri kantinum. Í kjölfarið skar Ágúst Orri boltann út á Gabríel Snæ Hallsson við vítateigslínuna og átti hann fast skot á markið sem Aron Snær réði ekki við í markinu.
Víkingar reyndu hvað þeir gátu að jafna leikinn, en í staðinn refsuðu Blikar þeim í tvígang í uppbótatíma.
Fyrst var það Davíð Ingvarsson sem skoraði laglegt mark eftir lélega hreinsun úr vörn Víkinga og svo var það Ágúst Orri sem skoraði með lokasnertingu leiksins eftir að hafa sloppið einn í gegn. Lokatölur 3-0.
Breiðablik mun því leika á Laugardalsvelli þann 11. september í úrslitum Mjólkurbikarsins.
Atvik leiksins
Fyrsta mark leiksins. Eftir að leikurinn hafði verið algjörlega stál í stál og afar tíðindalítill í seinni hálfleik þá urðu klaufaleg mistök miðvarða Víkings þess valdandi að Gabríel Snær kom heimamönnum yfir.
Stjörnur og skúrkar
Ágúst Orri var afar líflegur í liði Blika og endaði leikinn með eina stoðsendingu og eitt mark. Var hann duglegur í pressunni og alltaf tilbúinn að vaða á varnarlínu Víkings ef færi gafst til þess.
Varnarlína Blika má einnig fá hrós, en þeir héldu í skefjum einu af allra bestu sóknarliðum landsins.
Hins vegar var sóknarleikur Víkinga bitlaus í dag og það sérstaklega í seinni hálfleik þegar mest á reyndi.
Miðverðir Víkings, Gunnar Vatnhamar og Sveinn Gísli, verða svo að taka á sig fyrsta markið í leiknum. Í jafn jöfnum leik og þessum þá geta mistök sem þessi verið banabitið, sem varð raunin í dag þrátt fyrir að Blikar náðu að bæta tveimur mörkum við í lokin.
Dómarar
Sigurður Hjörtur Þrastarson hafði fína stjórn á leiknum, þó það hafi staðið tæpt nokkru sinnum í fyrri hálfleik þegar menn urðu æstir. Hárrétt hjá honum að dæma ekki hendi og víti á Víking í fyrri hálfleik, en samkvæmt reglunum er það rétt sama hversu augljós hendin er eins og í þessu atviki.
Stemning og umgjörð
Leiktíminn á þessum leik var gagnrýndur af stuðningsmönnum beggja liða í síðustu viku, en þrátt fyrir það var góð mæting á þennan stórleik. Góður hópur Víkinga var til að mynda mættur u.þ.b. klukkutíma fyrir leik með forskott (e. tailgate) á bílastæðinu við völlinn. Góð stemning, en vissulega hefði hún getað verið betri ef um kvöld leik hefði verið um að ræða. Blikum er þó slétt sama enda ánægðir með að vera á leiðinni á Laugardalsvöll.
Helgi Guðjónsson: „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“
„Við ætluðum okkur alla leið og vinna bikarinn í ár, en það bara tókst ekki í dag og við vorum bara ekki nógu góðir. Ég vil óska þeim til hamingju með sigurinn í dag,“ sagði Helgi Guðjónsson, niðurlútur að leik loknum í Kópavoginum.
Aðspurður hvort leikurinn gegn Breiðablik á fimmtudaginn var hafi haft áhrif á þennan leik, þá sagðist Helgi svo ekki vera.
„Nei, svo sem ekki. Þeir spiluðu aðeins öðruvísi í dag, við bjuggumst svo sem við því. Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt sóknarlega og sköpuðum ekki nóg af færum og síðan gefum við þeim þetta fyrsta mark og svo erum við komnir með allt fram og þeir skora tvö í lokin sem skiptir engu máli svo sem. Því fór sem fór.“
Fram undan er Evrópukeppni hjá Víkingum, en liðið er einnig á toppnum í Bestu deildinni. Helgi segir liðið mega ekki dvelja við þennan leik og svekkelsið sem honum fylgir.
„Við þurfum að gíra okkur almennilega í gang aftur og bara finna rétta taktinn aftur, sem fyrst, strax á móti KA núna á fimmtudaginn. Við þurfum að finna það strax og dvelja ekki á þessu. Sýna úr hverju við erum gerðir og koma sterkari til baka.“