Veðurstofan gerir ráð fyrir suðvestan golu eða kalda og að það verði allvíða skúrir í dag.
Á vef Veðurstofunnar segir að hiti verði á bilinu átta til sextán stig, hlýjast á Austurlandi.
„Í nótt nálgast lægð úr suðri og það snýst í austanátt með rigningu sunnan- og vestanlands. Væta með köflum þar á morgun, en annars að mestu þurrt. Hiti breytist lítið, en þó hlýnar aðeins norðan heiða.
Austan og norðaustan kaldi eða stinningskaldi og rigning á sunnudag. Hægari vindur síðdegis og styttir víða upp á Norðurlandi. Hiti 8 til 15 stig,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag: Austan 5-13 m/s og rigning með köflum, en úrkomulítið norðan- og austanlands. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast á Norðurlandi. Bætir í vind suðaustantil um kvöldið.
Á sunnudag: Austan og norðaustan 8-13, en hægari síðdegis. Víða rigning og hiti 8 til 15 stig, hlýjast um landið vestanvert.
Á mánudag: Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og skúrir. Hiti 9 til 16 stig, mildast austanlands.
Á þriðjudag: Suðvestanátt og rigning eða skúrir, en úrkomulítið á Austurlandi. Heldur svalara.
Á miðvikudag: Sunnanátt og rigning, en að mestu þurrt norðaustanlands. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustantil.
Á fimmtudag: Vestlæg átt og skúrir.