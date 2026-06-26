Veður

All­víða skúrir og lægð nálgast

Atli Ísleifsson skrifar
Hiti verður á bilinu átta til sextán stig.
Hiti verður á bilinu átta til sextán stig. Vísir/Vilhelm

Veðurstofan gerir ráð fyrir suðvestan golu eða kalda og að það verði allvíða skúrir í dag.

Á vef Veðurstofunnar segir að hiti verði á bilinu átta til sextán stig, hlýjast á Austurlandi.

„Í nótt nálgast lægð úr suðri og það snýst í austanátt með rigningu sunnan- og vestanlands. Væta með köflum þar á morgun, en annars að mestu þurrt. Hiti breytist lítið, en þó hlýnar aðeins norðan heiða.

Austan og norðaustan kaldi eða stinningskaldi og rigning á sunnudag. Hægari vindur síðdegis og styttir víða upp á Norðurlandi. Hiti 8 til 15 stig,“ segir á vef Veðurstofunnar.

Spákort fyrir klukkan 14.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á laugardag: Austan 5-13 m/s og rigning með köflum, en úrkomulítið norðan- og austanlands. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast á Norðurlandi. Bætir í vind suðaustantil um kvöldið.

Á sunnudag: Austan og norðaustan 8-13, en hægari síðdegis. Víða rigning og hiti 8 til 15 stig, hlýjast um landið vestanvert.

Á mánudag: Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og skúrir. Hiti 9 til 16 stig, mildast austanlands.

Á þriðjudag: Suðvestanátt og rigning eða skúrir, en úrkomulítið á Austurlandi. Heldur svalara.

Á miðvikudag: Sunnanátt og rigning, en að mestu þurrt norðaustanlands. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustantil.

Á fimmtudag: Vestlæg átt og skúrir.

Veður

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