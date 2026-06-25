Saksóknarar í New York hafa fellt niður ákæru á hendur kvikmyndaframleiðandanum og kynferðisafbrotamanninum Harvey Weinstein. Málið hafði þegar verið tekið fyrir þrisvar sinnum, einu sinni leiddi það til sakfellingar sem var hnekkt og tvisvar sinnum komst kviðdómur ekki að niðurstöðu. Aðrar sakfellingar Weinsteins, þar á meðal fyrir annað kynferðisbrot í New York og önnur í Kaliforníu, standa enn.
Hafa saksóknarar greint frá því að þeir felli málið niður í kjölfar viðræðna við ákæranda Weinsteins, hárgreiðslukonuna og leikkonuna Jessicu Mann, sem óskar þess ekki að ganga í gegnum áreynsluna og vanlíðanina sem myndi fylgja öðrum réttarhöldum.
„Til að taka af allan vafa þá trúum við frásögn frú Mann og efumst ekki um trúverðugleika hennar sem vitnis,“ er haft eftir Alvin Bragg Jr., héraðssaksóknara á Manhattan, í frétt breska ríkisútvarpsins (BBC).
„Þetta hefur verið henni gríðarlega þung raun og hún hefur aldrei hvikað þegar hún bar vitni fyrir tveimur ákærukviðdómum og þremur kviðdómum í réttarhöldum á átta ára tímabili,“ segir þar jafnframt.
„Við þökkum henni fyrir heiðarleika hennar og gríðarlegt hugrekki.“
Fyrstu réttarhöldin sem vörðuðu Mann, árið 2020, byggðu á vitnisburði þriggja kvenna: Mann sjálfrar, fyrrverandi aðstoðarkonu við sjónvarpsframleiðslu Miriam Haley, og fyrirsætunnar Kaja Sokola. Allar þrjár sökuðu Weinstein um að hafa notað vald sitt í skemmtanaiðnaðinum til að beita þær kynferðislegu ofbeldi.
Sakfelling Weinsteins í þeim réttarhöldum var ómerkt árið 2024 eftir að áfrýjunardómstóll komst að þeirri niðurstöðu að dómarinn hefði ranglega leyft vitnisburð frá konum þar sem ásakanir þeirra voru ekki hluti af málinu sem var til meðferðar.
Önnur réttarhöld fóru fram á síðasta ári en þau vörðuðu Mann og Haley. Kviðdómurinn fann Weinstein sekan um kynferðisbrot gegn Haley en komst ekki að niðurstöðu varðandi nauðgunarákæruna gegn Mann, sem varð til þess að dómarinn fyrirskipaði ný réttarhöld fyrir hana.
Þriðju og nýjustu réttarhöldin sem vörðuðu Mann enduðu í maí 2026 með því að annar kviðdómur komst ekki að einróma niðurstöðu.
Í þriðju réttarhöldunum bar Mann vitni um að hún hefði af fúsum og frjálsum vilja átt í kynferðislegum samskiptum við Weinstein en að hann hefði neytt hana til að stunda með sér samfarir á hótelherbergi í mars 2013, þrátt fyrir að hún hefði ítrekað sagt nei.
Verjendateymi Weinsteins hélt því fram á þeim tíma að samfarirnar hefðu verið með samþykki.
„Harvey er létt yfir niðurstöðu dagsins,“ er haft eftir fulltrúa Weinsteins í frétt BBC.
„Við teljum að þetta sé niðurstaðan sem hefði átt að nást strax í upphafi hefði ákærukviðdómurinn fengið að sjá allt umfang tölvupósta, textaskilaboða og annarra einkasamskipta.“
Alls hafa að minnsta kosti hundrað konur sakað Weinstein um kynferðislega misnotkun, líkamsárás og nauðgun en hann fór fyrst í fangelsi þann 24. febrúar 2020, þegar hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald strax eftir sakfellingu sína í New York. Hann var síðan dæmdur í 23 ára fangelsi þann 11. mars 2020 og situr í dag í fangelsi á Rikers Island.