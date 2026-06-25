Tvítugur karlmaður er ákærður fyrir manndráp af gáleysi fyrir að aka bíl sínum á miklum hraða á íbúðarhús nærri Árósum með þeim afleiðingum að kona á sjötugsaldri lést. Áreksturinn varð eftir að ökumaðurinn reyndi að flýja lögreglu.
Slysið átti sér stað í bænum Tilst, úthverfi Árósa, skömmu fyrir miðnætti að staðartíma á þriðjudagskvöld. Ökumaður fólksbíls ók þá bíl sínum eftir íbúðargötu á um 109 kílómetra hraða á klukkustund, ríflega tvöföldum hámarkshraða.
Bifreiðin hafnaði á húsi með þeim afleiðingum að 64 ára kona sem bjó þar lést. Ökumaðurinn var handtekinn á vettvangi og er ákærður fyrir mannráp af gáleysi, að sögn danska ríkisútvarpsins. Hann er jafnframt sagður góðkunningi lögreglu.
Peter Svith Pulsen, lögreglustjórinn á Austur-Jótlandi, segir að skömmu fyrir slysið hafi lögreglu borist tilkynning um kappakstur á bílastæði í Tilst. Ökumaðurinn sem var handtekinn hafi stundað mesta ofsaaksturinn þar.
„Þess vegna reyndum við að ná tali af þeim og þeir ákváðu þá að aka burt á miklum hraða. Þess vegna reyndum við stuttlega að veita þeim eftirför,“ segir Poulsen en auk ökumannsins var annar tvítugur karlmaður og tveir nítján ára gamlir piltar í bílnum.
Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu hefur málið til rannsóknar. Hún er kölluð til þegar afskipti lögreglu leiða til mannsláts.
Ökumaðurinn hefur lýst yfir sakleysi sínu en hann situr nú í gæsluvarðhaldi.