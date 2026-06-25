Innlent

Upp­lýsinga­full­trúum sagt upp og mann­réttinda­skrif­stofa lögð niður

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri.
Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri. Vísir/Lýður Valberg

Samþykkt var á fundi borgarráðs í dag að leggja niður svið samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg og mannréttindaskrifstofu borgarinnar. Samkvæmt heimildum fréttastofu á að segja upp um tuttugu manns í dag. Von er á fréttatilkynningu um málið um klukkan 16 í dag. 

Tíu manns hefur verið sagt upp á skrifstofu samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg. Sviðið hefur verið lagt niður og einhverjum sagt upp á meðan starfsmenn á sviði viðburða hafa verið fluttir til. 

Þá hefur mannréttindaskrifstofa borgarinnar verið lögð niður en Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri, er þó ekki meðal þeirra sem var sagt upp í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu er fjöldinn nær tuttugu sem á að segja upp í dag í ráðhúsinu og eru uppsagnir enn í gangi. 

Borgarfulltrúar í meiri- og minnihluta hafa veigrað sér við því að svara fyrirspurnum fréttastofu um málið og hafa öll vísað til þess að geta ekki tjáð sig fyrr en fundargerð borgarráðs verður birt á vef borgarinnar um klukkan 16. Þau séu bundin trúnaði þar til hún verður birt. 

Ekki óskað eftir vinnuframlagi

Meðal þeirra sem störfuðu á sviði samskipta og viðburða eru upplýsingafulltrúar borgarinnar. Þeir voru sjö og hefur öllum verið sagt upp. Eva Bergþóra Guðbergsdóttir hefur síðustu ár starfað sem samskiptastjóri og undir henni störfuðu svo sex upplýsingafulltrúar á hverju sviði fyrir sig. 

Samkvæmt heimildum fréttastofu tekur breytingin gildi strax og hefur ekki verið óskað eftir áframhaldandi vinnuframlagi þeirra.

Starfsfólk á sviðinu fékk í morgun bréf um fyrirhugaðar breytingar og var svo kallað á fund borgarritara Þorsteins Gunnarssonar. Auk upplýsingafulltrúa var starfsfólki á sviðinu sagt upp sem hefur sinnt ljósmyndun og myndbandagerð. 

Nýr meirihluti tók við eftir kosningar sem hefur talað fyrir hagræðingu í rekstri borgarinnar. Á fyrsta fundi borgarráðs var skipaður hagræðingarhópur sem hefur það hlutverk að fara yfir rekstur borgarinnar. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, er formaður hópsins og á hann að skila tillögum jafnóðum og þær eru til. Vinnu hópsins á að vera lokið um mitt kjörtímabil, 2028.

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Fréttin hefur verið uppfærð.

Fyrst kom fram í fréttinni að Önnu Kristinsdóttur mannréttindastjóra hefði verið sagt upp. Það er ekki rétt. Leiðrétt klukkan 14:45.

Reykjavík Borgarstjórn

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