Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Lovísa Arnardóttir skrifar 25. júní 2026 12:25 Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri. Vísir/Lýður Valberg Samþykkt var á fundi borgarráðs í dag að leggja niður svið samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg og mannréttindaskrifstofu borgarinnar. Samkvæmt heimildum fréttastofu á að segja upp um tuttugu manns í dag. Von er á fréttatilkynningu um málið um klukkan 16 í dag. Tíu manns hefur verið sagt upp á skrifstofu samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg. Sviðið hefur verið lagt niður og einhverjum sagt upp á meðan starfsmenn á sviði viðburða hafa verið fluttir til. Þá hefur mannréttindaskrifstofa borgarinnar verið lögð niður en Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri, er þó ekki meðal þeirra sem var sagt upp í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu er fjöldinn nær tuttugu sem á að segja upp í dag í ráðhúsinu og eru uppsagnir enn í gangi. Borgarfulltrúar í meiri- og minnihluta hafa veigrað sér við því að svara fyrirspurnum fréttastofu um málið og hafa öll vísað til þess að geta ekki tjáð sig fyrr en fundargerð borgarráðs verður birt á vef borgarinnar um klukkan 16. Þau séu bundin trúnaði þar til hún verður birt. Ekki óskað eftir vinnuframlagi Meðal þeirra sem störfuðu á sviði samskipta og viðburða eru upplýsingafulltrúar borgarinnar. Þeir voru sjö og hefur öllum verið sagt upp. Eva Bergþóra Guðbergsdóttir hefur síðustu ár starfað sem samskiptastjóri og undir henni störfuðu svo sex upplýsingafulltrúar á hverju sviði fyrir sig. Samkvæmt heimildum fréttastofu tekur breytingin gildi strax og hefur ekki verið óskað eftir áframhaldandi vinnuframlagi þeirra. Starfsfólk á sviðinu fékk í morgun bréf um fyrirhugaðar breytingar og var svo kallað á fund borgarritara Þorsteins Gunnarssonar. Auk upplýsingafulltrúa var starfsfólki á sviðinu sagt upp sem hefur sinnt ljósmyndun og myndbandagerð. Nýr meirihluti tók við eftir kosningar sem hefur talað fyrir hagræðingu í rekstri borgarinnar. Á fyrsta fundi borgarráðs var skipaður hagræðingarhópur sem hefur það hlutverk að fara yfir rekstur borgarinnar. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, er formaður hópsins og á hann að skila tillögum jafnóðum og þær eru til. Vinnu hópsins á að vera lokið um mitt kjörtímabil, 2028. Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Fréttin hefur verið uppfærð. Fyrst kom fram í fréttinni að Önnu Kristinsdóttur mannréttindastjóra hefði verið sagt upp. Það er ekki rétt. Leiðrétt klukkan 14:45. Reykjavík Borgarstjórn Mest lesið Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Innlent Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Erlent Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði Innlent Hnakkrifust á bak við luktar dyr Innlent Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Innlent „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Fleiri fréttir Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Segir Suðurlandsbraut fara aftur í vinnslu án þess að tefja verkefnið „Virðist vera að það sé kerfislægt brotið á fötluðu fólki“ Stórskrýtið að ekki séu til lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar Bjóða út jarðvinnuframkvæmd vegna Stóra-Hrauns Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Fleiri andvígir hvalveiðum en fylgjandi Sér ekki eftir framsetningu á sleggjunni Vasaþjófar á ferð í miðborginni Borgin skorar á ríkið að bregðast við námsgagnaskorti Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Hnakkrifust á bak við luktar dyr Stytting hringvegarins sú mesta á þessari öld Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Aldrei upplifað annan eins hita í Lundúnum Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl Fluttur á sjúkrahús eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í vegkanti Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Skattamál: „Sumir kalla það hækkun, aðrir kalla það að hætta að fá afslátt“ Nóróveira í ostrum Fær ekki lögbundna þjónustu og óvissa um framtíð listaverks Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Lögreglan leitar enn að Ernu „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Sjá meira