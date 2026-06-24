Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Agnar Már Másson skrifar 24. júní 2026 21:05 Bíllinn er í innkeyrslu að íbúðahúsnæði í Fossvogi. Mikið tjón má sjá á jeppa í innkeyrslunni. Aðsend Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var í kvöld ræst út vegna elds sem kom upp í bíl í innkeyrslu að íbúðahúsbæði við Láland í Fossvogi í Reykjavík. „Það er eldur í bíl. Við erum búin að senda tvær stöðvar,“ segir varðstjóri slökkviliðs í samtali við Vísi. Hann segir að slökkviliðsmenn hafi verið nýmættir á vettvang þegar Vísir hafði samband við varðstjóra rétt fyrir klukkan 21 í kvöld. Bíllin er í innkeyrslu að íbúðahúsnæði í Fossvogi. Mikið tjón má sjá á jeppa í innkeyrslunni.Aðsend Fréttastofu barst ábending um að stór dökkur reykmökkur sæist í Fossvoginum. Veistu meira um málið? Áttu myndir frá brunanum eða störfum slökkviliðs? Við tökum við ábendingum hér. „Það rýkur töluverður reykur úr bílnum,“ bætir varðstjórinn við en segir að það sé afar algengt í bílbruna að mikill reykur komi upp. Hann vildi ekki tilgreinar nánar hvar edsvoðinn væri en af myndum má sjá að um götuna Láland sé að ræða. Slökkvilið Reykjavík Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Innlent „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Innlent Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Innlent Lögreglan leitar enn að Ernu Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Fleiri fréttir Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Aldrei upplifað annan eins hita í Lundúnum Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl Fluttur á sjúkrahús eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í vegkanti Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Skattamál: „Sumir kalla það hækkun, aðrir kalla það að hætta að fá afslátt“ Nóróveira í ostrum Fær ekki lögbundna þjónustu og óvissa um framtíð listaverks Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Lögreglan leitar enn að Ernu „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Sjá meira