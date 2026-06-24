Innlent

Mikill reykur frá brennandi bíl í Foss­vogi

Agnar Már Másson skrifar
Bíllinn er í innkeyrslu að íbúðahúsnæði í Fossvogi. Mikið tjón má sjá á jeppa í innkeyrslunni.
Bíllinn er í innkeyrslu að íbúðahúsnæði í Fossvogi. Mikið tjón má sjá á jeppa í innkeyrslunni. Aðsend

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var í kvöld ræst út vegna elds sem kom upp í bíl í innkeyrslu að íbúðahúsbæði við Láland í Fossvogi í Reykjavík. 

„Það er eldur í bíl. Við erum búin að senda tvær stöðvar,“ segir varðstjóri slökkviliðs í samtali við Vísi. Hann segir að slökkviliðsmenn hafi verið nýmættir á vettvang þegar Vísir hafði samband við varðstjóra rétt fyrir klukkan 21 í kvöld. 

Bíllin er í innkeyrslu að íbúðahúsnæði í Fossvogi. Mikið tjón má sjá á jeppa í innkeyrslunni.Aðsend

Fréttastofu barst ábending um að stór dökkur reykmökkur sæist í Fossvoginum.

„Það rýkur töluverður reykur úr bílnum,“ bætir varðstjórinn við en segir að það sé afar algengt í bílbruna að mikill reykur komi upp.

Hann vildi ekki tilgreinar nánar hvar edsvoðinn væri en af myndum má sjá að um götuna Láland sé að ræða.

Slökkvilið Reykjavík

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