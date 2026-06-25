Erlent

Ham­farir í Venesúela og and­staða við hval­veiðar

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um náttúruhamfarirnar sem riðu yfir Venesúela í gærkvöldi.

Óttast er að tala látinna eigi eftir að hækka til muna en þegar hefur verið staðfest að 164 hafi látist í höfuðborginni Caracas. 

Við ræðum við jarðeðlisfræðing sem þekkir vel til svæðisins. 

Þá verður rætt við formannn NPA miðstöðvarinnar sem segir að fatlað fólk sé látið sitja á hakanum þegar komi að þjónustu.

Einnig segjum við frá nýrri könnun um viðhorf landsmanna til hvalveiða. 

Í íþróttunum verður svo farið yfir helstu úrslit á HM og hitað upp fyrir stórleik í Bestu deildinni í kvöld.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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