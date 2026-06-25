Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Sigurgeir Þorkelsson skrifar 25. júní 2026 09:57 Einn hinna ákærðu, Kareem M. M. Abufarhah. Vísir/Vilhelm Við þingfestingu Höfðatorgsmálsins svokallaða neituðu tveir hinna ákærðu sök en hinn þriðji var ekki viðstaddur. Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Samkvæmt ákæru reyndu þrír menn, þeir Kareem M. M. Abufarhah, Qossay Ali Yahya Alsadi og Mohamed Sayidali Ahmed, að svipta brotaþola lífi aðfararnótt þriðjudagsins 17. mars 2026 í bílakjallara undir Höfðatorgi í Reykjavík. Kareem og Mohammed mættu báðir fyrir dóminn. Samkvæmt skipuðum verjanda Qossay er hann staddur í Jórdaníu og er samband við hann stopult. Kareem og Mohammed neita báðir sök og hafna bótakröfu brotaþola. Í kæru kemur fram að Kareem hafi keyrt bifreið á mikilli ferð á brotaþola þannig að hann hafnaði á vélarhlíf bifreiðarinnar og féll í jörðina þar sem Qossay barði hann ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi og í kjölfarið stakk Mohamed brotaþola í vinstri rasskinn með óþekktu stunguvopni. Var brotaþoli þannig settur í lífshættulegt ástand. Hlaut hann sár á vinstri rasskinn, lungnamar á báðum lungum, brot á vinstra upphandleggsbeini, mar, bólgur og sár á vinstri ökkla og eymsli á vinstri handlegg og kvið. Fyrir dómi deildu verjendur hinna ákærðu og saksóknari um hvort hinum ákærðu bæri að fá afrit af rafrænum gögnum máls. Var þar meðal annars vísað til sviðsetningar lögreglu á atburðinum og gagna úr öryggismyndavélum. Verjendur mannanna tveggja sem komu fyrir dóminn fóru fram á frest til að fara yfir greinargerð máls áður en tekin yrði afstaða til hennar. Saksóknari fer fram á að hinir ákærðu verði dæmdir til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá gerir brotaþoli einkaréttarkröfu um að hinir ákærðu greiði honum miskabætur að fjárhæð kr. 10.000.000, með vöxtum frá tíma brotsins. Að auki skaðabætur að fjárhæð kr. 98.489, auk vaxta. Þá er þess krafist að ákærðu verði dæmdir óskipt til að greiða lögmannskostnað brotaþola. Málið verður næst tekið fyrir þann 8. júlí. Alvarleg líkamsárás í bílakjallara Höfðatorgs Lögreglumál Reykjavík Tengdar fréttir Árásin á Höfðatorgi: Þrír ákærðir fyrir tilraun til manndráps Héraðssaksóknari hefur ákært þrjá menn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara á Höfðatorgi í Reykjavík aðfararnótt 17. mars síðastliðins. Sá sem fyrir árásinni varð fer fram á 10 milljónir króna í miskabætur. 22. júní 2026 14:40 Mest lesið Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Erlent Hnakkrifust á bak við luktar dyr Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði Innlent „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Sér ekki eftir framsetningu á sleggjunni Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Erlent Fleiri fréttir Fleiri andvígir hvalveiðum en fylgjandi Sér ekki eftir framsetningu á sleggjunni Vasaþjófar á ferð í miðborginni Borgin skorar á ríkið að bregðast við námsgagnaskorti Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Hnakkrifust á bak við luktar dyr Stytting hringvegarins sú mesta á þessari öld Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Aldrei upplifað annan eins hita í Lundúnum Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl Fluttur á sjúkrahús eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í vegkanti Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Skattamál: „Sumir kalla það hækkun, aðrir kalla það að hætta að fá afslátt“ Nóróveira í ostrum Fær ekki lögbundna þjónustu og óvissa um framtíð listaverks Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Lögreglan leitar enn að Ernu „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Sjá meira