Innlent

Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jór­daníu

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Einn hinna ákærðu, Kareem M. M. Abufarhah.
Einn hinna ákærðu, Kareem M. M. Abufarhah. Vísir/Vilhelm

Við þingfestingu Höfðatorgsmálsins svokallaða neituðu tveir hinna ákærðu sök en hinn þriðji var ekki viðstaddur. Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun.

Samkvæmt ákæru reyndu þrír menn, þeir Kareem M. M. Abufarhah, Qossay Ali Yahya Alsadi og Mohamed Sayidali Ahmed, að svipta brotaþola lífi aðfararnótt þriðjudagsins 17. mars 2026 í bílakjallara undir Höfðatorgi í Reykjavík.

Kareem og Mohammed mættu báðir fyrir dóminn. Samkvæmt skipuðum verjanda Qossay er hann staddur í Jórdaníu og er samband við hann stopult.

Kareem og Mohammed neita báðir sök og hafna bótakröfu brotaþola.

Í kæru kemur fram að Kareem hafi keyrt bifreið á mikilli ferð á brotaþola þannig að hann hafnaði á vélarhlíf bifreiðarinnar og féll í jörðina þar sem Qossay barði hann ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi og í kjölfarið stakk Mohamed brotaþola í vinstri rasskinn með óþekktu stunguvopni.

Var brotaþoli þannig settur í lífshættulegt ástand. Hlaut hann sár á vinstri rasskinn, lungnamar á báðum lungum, brot á vinstra upphandleggsbeini, mar, bólgur og sár á vinstri ökkla og eymsli á vinstri handlegg og kvið.

Fyrir dómi deildu verjendur hinna ákærðu og saksóknari um hvort hinum ákærðu bæri að fá afrit af rafrænum gögnum máls. Var þar meðal annars vísað til sviðsetningar lögreglu á atburðinum og gagna úr öryggismyndavélum.

Verjendur mannanna tveggja sem komu fyrir dóminn fóru fram á frest til að fara yfir greinargerð máls áður en tekin yrði afstaða til hennar.

Saksóknari fer fram á að hinir ákærðu verði dæmdir til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar.

Þá gerir brotaþoli einkaréttarkröfu um að hinir ákærðu greiði honum miskabætur að fjárhæð kr. 10.000.000, með vöxtum frá tíma brotsins. Að auki skaðabætur að fjárhæð kr. 98.489, auk vaxta. Þá er þess krafist að ákærðu verði dæmdir óskipt til að greiða lögmannskostnað brotaþola.

Málið verður næst tekið fyrir þann 8. júlí.

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