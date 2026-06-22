Andy Burnham sór embættiseið fyrr í dag og er því formlega orðinn þingmaður Verkamannaflokksins fyrir Makerfield.
Andy Burnham, þingmaður og fyrrverandi borgarstjóri á Stór-Manchestersvæðinu, hefur tilkynnt að hann sækist eftir því að verða næsti leiðtogi breska Verkamannaflokksins. Sem slíkur myndi hann að óbreyttu taka við sem forsætisráðherra Bretlands í kjölfar afsagnar Keir Starmer.
Fagnaðarlæti tóku á móti Burnham í troðfullri neðri deild breska þingsins eftir að hafa svarið embættiseið, segir í fréttavakt BBC.
BBC segir viðbrögðin sem tóku við Burnham merki um að leiðtogakjörinu sé í raun lokið áður en það hafi hafist. Frambjóðendur þurfi að njóta stuðnings 81 þingmanns flokksins til að hljóta kjör. Nýi þingmaðurinn hafi tekið sjálfu með um tvö hundruð þingmönnum Verkamannaflokksins.
Keir Starmer hyggst segja af sér sem leiðtogi breska Verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Hann mun gegna embættunum þar til að nýr leiðtogi Verkamannaflokksins hefur verið kjörinn í haust.