Dómstóll í Skotlandi hefur dæmt Peter Murrell, fyrrverandi eiginmann Nicolu Sturgeon, fyrrverandi forsætisráðherra Skotlands, í fimm ára og þriggja mánaða fangelsi fyrir fjárdrátt.
Murrell játaði sök í málinu, en hann var ákærður fyrir að hafa dregið sér fé þegar hann starfaði sem framkvæmdastjóri Skoska þjóðarflokksins á þeim tíma þegar Sturgeon var forsætisráðherra.
Hinn 61 árs Murrell var ákærður fyrir að hafa dregið sér rúmlega 400 þúsund pund, tæplega 70 milljónir króna, úr sjóðum flokksins meðal annars til að kaupa bíla, ýmsar lúxusvörur og húsbíl.
Murrell og Sturgeon eru nú skilin, en Sturgeon tók við embætti forsætisráðherra árið 2014 en sagði óvænt af sér 2023 – fáeinum mánuðum áður en hún var handtekin í tengslum við rannsókn lögreglu á málinu. Hún var sjálf hreinsuð af öllum ásökunum í mars á síðasta ári.
Murrell játaði sök í málinu við þingfestingu í dómstólnum í Edinborg í síðustu viku, en fjárdrátturinn stóð yfir frá árinu 2010 til 2023. Viðurkenndi hann að hafa nýtt hið illa fengna fé til að kaupa Volkswagen-bíl og síðar Jagúar, ásamt lúxusvörum frá merkjum á borð við Estee Lauder og Harrods og LeCreuset.
Fyrrverandi fyrsti ráðherra Skotlands Nicola Sturgeon er skilin við eiginmann sinn Peter Murrell. Þau höfðu verið par í tuttugu og tvö ár og hjón í fimmtán ár.
Peter Murrell, eiginmaður Nicolu Sturgeon, fyrrverandi oddvita skosku heimastjórnarinnar, var ákærður í tengslum við fjárfrátt hjá Skoska þjóðarflokknum í dag. Sturgeon sagði af sér skömmu áður en Murrell var handtekinn í fyrra.
Nicola Sturgeon, fyrrverandi forsætisráðherra Skotlands var handtekin nú í morgun í tengslum við yfirstandandi rannsókn sem stendur yfir á fjármögnun og fjármálum Skoska þjóðarflokksins. Grunur leikur á að flokkurinn hafi misfarið með kosningaframlög uppá 600 þúsund pund.
Eiginmaður Nicolu Sturgeon, fyrrverandi leiðtoga Skoska þjóðarflokksins og æðsti ráðherra Skotlands, hefur verið handtekinn í tengslum við rannsókn á fjármálum þjóðarflokksins.