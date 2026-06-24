Erlent

Á­fram við­varanir vegna hitasvækju víða um Evrópu

Kjartan Kjartansson skrifar
Kona reynir að kæla sig niður með blævæng og sólhlíf á meðan hún bíður eftir að berja páfa augum á Péturstorgi í Róm í morgun.
Kona reynir að kæla sig niður með blævæng og sólhlíf á meðan hún bíður eftir að berja páfa augum á Péturstorgi í Róm í morgun. AP/Alessandra Tarantino

Áfram er varað við lífshættulegri hitabylgju í Evrópu, allt frá London í vestri til Mílanó í austri, í dag. Líkur eru á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi.

Rauð hitaviðvörun sem gefin hefur verið út fyrir stóran hluta Mið- og Suður-Englands og Wales í dag er aðeins önnur slík viðvörunin sem bresk yfirvöld hafa nokkru sinni gefið út. Sú fyrsta var í júlí 2022 þegar hiti fór yfir fjörutíu gráður.

Breska veðurstofan spáir allt að 38 stiga hita á sunnanverðu Englandi. Skólum hefur sums staðar verið lokað vegna þess að lestarferðum hefur verið aflýst til þess að draga úr óþarfa ferðalögum á meðan viðvörunin er í gildi, að sögn AP-fréttastofunnar.

Þá hefur Network Rail, fyrirtækið sem rekur breska lestarkerfið, varað við töfum í dag. Hraði lesta er takmarkaður vegna hitans sem getur meðal annars sveigt teina og haft áhrif á rafmagnsvíra.

Hitamælir segir 43 gráður í borginni Rennes í vestanverðu Frakklandi á mánudag. Meginland Evrópu hefur verið þjakað af skæðri hitabylgju undanfarna daga.AP/Jeremias Gonzalez

Dagshitamet var slegið í Frakklandi í gær þegar meðalhiti á þrjátíu veðurathuganastöðvum víðsvegar um landið náði 29,8 gráðum. Opnunartími Eiffel-turnsins og Louvre-safnsins í París var skertur vegna hitans.

Áfram er spáð miklum hita í Frakklandi í dag. Tugir milljóna manna búa við rauðar hitaviðvaranir í Frakklandi, á Spáni og á Ítalíu í dag.

Á Ítalíu hafa rauðar viðvaranir verið gefnar út í sextán borgum, þar á meðal í Róm, Mílanó, Flórens og Tórínó. Hitinn er talinn geta náð allt að 41 gráðu í Flórens og 38 gráðum í Mílanó.

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