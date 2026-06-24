Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Kjartan Kjartansson skrifar 24. júní 2026 11:01 Kona reynir að kæla sig niður með blævæng og sólhlíf á meðan hún bíður eftir að berja páfa augum á Péturstorgi í Róm í morgun. AP/Alessandra Tarantino Áfram er varað við lífshættulegri hitabylgju í Evrópu, allt frá London í vestri til Mílanó í austri, í dag. Líkur eru á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi. Rauð hitaviðvörun sem gefin hefur verið út fyrir stóran hluta Mið- og Suður-Englands og Wales í dag er aðeins önnur slík viðvörunin sem bresk yfirvöld hafa nokkru sinni gefið út. Sú fyrsta var í júlí 2022 þegar hiti fór yfir fjörutíu gráður. Breska veðurstofan spáir allt að 38 stiga hita á sunnanverðu Englandi. Skólum hefur sums staðar verið lokað vegna þess að lestarferðum hefur verið aflýst til þess að draga úr óþarfa ferðalögum á meðan viðvörunin er í gildi, að sögn AP-fréttastofunnar. Þá hefur Network Rail, fyrirtækið sem rekur breska lestarkerfið, varað við töfum í dag. Hraði lesta er takmarkaður vegna hitans sem getur meðal annars sveigt teina og haft áhrif á rafmagnsvíra. Hitamælir segir 43 gráður í borginni Rennes í vestanverðu Frakklandi á mánudag. Meginland Evrópu hefur verið þjakað af skæðri hitabylgju undanfarna daga.AP/Jeremias Gonzalez Dagshitamet var slegið í Frakklandi í gær þegar meðalhiti á þrjátíu veðurathuganastöðvum víðsvegar um landið náði 29,8 gráðum. Opnunartími Eiffel-turnsins og Louvre-safnsins í París var skertur vegna hitans. Áfram er spáð miklum hita í Frakklandi í dag. Tugir milljóna manna búa við rauðar hitaviðvaranir í Frakklandi, á Spáni og á Ítalíu í dag. Á Ítalíu hafa rauðar viðvaranir verið gefnar út í sextán borgum, þar á meðal í Róm, Mílanó, Flórens og Tórínó. Hitinn er talinn geta náð allt að 41 gráðu í Flórens og 38 gráðum í Mílanó. Loftslagsmál Veður Frakkland Ítalía Bretland Náttúruhamfarir Tengdar fréttir Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Nýliðin nótt var sú heitasta frá upphafi mælinga í Frakklandi og Lundúnum er lýst sem bakaraofni. Hitabylgjan í Evrópu hefur reynst banvæn en veðurfræðingur sem talar frá Róm segir að miðja hitahvelfingarinnar sé að færast norður yfir Bretlandseyjar. 23. júní 2026 12:44 Rauðar viðvaranir í Bretlandi vegna hita Veðurstofan í Bretlandi telur líklegt að í dag verði heitasti dagur júnímánaðar frá upphafi mælinga þar í landi. Spáð er því að hitinn fari yfir 35 stig. 23. júní 2026 07:55 Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Mikil hitabylgja geisar í Evrópu og eru rauðar veðurviðvaranir í gildi á stórum svæðum vegna hita. Áhrif hitabylgjunnar hafa verið gríðarlega mikil í Frakklandi. Í suðausturhluta landsins fundust tvö börn, tveggja og fjögurra ára, látin í bifreið í dag. Hitastig á svæðinu mældist 39 gráður á hádegi. 22. júní 2026 21:36 Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Erlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Innlent Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Erlent Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Innlent Fleiri fréttir Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Hægrimaðurinn De la Espriella nýr forseti Kólumbíu Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Burnham formlega orðinn þingmaður Burnham vill taka við af Starmer Alan Greenspan er látinn Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Starmer segir af sér Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Starmer muni segja af sér í dag Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar „Konur eru svangari, fátækari og örvæntingarfyllri en nokkru sinni fyrr“ Sagður ætla að tilkynna afsögn á morgun Vance þreifar fyrir sér í Sviss Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Meloni segir Trump skrökva upp á sig Witkoff stefnir til Sviss Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Ísrael semur um vopnahlé við Hezbollah Konungur Norðursins sækir að Starmer Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Íranir segjast ætla að taka gjald af siglingum um sundið Sjá meira