Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Agnar Már Másson skrifar 24. júní 2026 23:56 Hús hrundu í Karrakas. X Gríðarstór skjálfti skók Venesúela í dag og olli því að hús hrundu í höfuðborginni Karakas. Risaölduviðvörun hefur verið gefin út í Venesúela, Arúba og Bonaire. Hann fannst einnig í Kólumbíu. Skjálftinn var 7,1 að stærð samkvæmt bandarísku jarðfræðistofnuninni og mældist á þrettán kílómetra dýpi klukkan 18 að staðartíma, um 22 að íslenskum tíma. Íbúum í Karrakas var gert að rýma svæði í borginni og Diosdado Cabello, innviðaráðherra landsins, staðfesti í ávarpi í ríkissjónvarpinu í kvöld að einhverjar byggingar hefðu hrunið í jarðhræringunum. Eru Íslendingar á áhrifasvæðinu? Þú getur sett þig í samband við okkur hér. Þá hefur bandaríska viðvörunarkerfið fyrir risaöldum gefið út viðvaranir í Púertó Ríkó, Bandaríkjunum og við Bresku Jómfrúaeyjarnar. Auk þess er hætta á hættulegum öldum við eyjur við strendur Venesúela, til dæmis Arúba og Bonaire. Margir Venesúelabúar voru heima hjá sér þegar skjálftin var en í dag er hátíðardagur í landinu þar sem haldið er upp á hernarðarsigur Venesúela árið 1821 sem tryggði þeim sjálfstæði frá Spáni, en Venesúela lýsti yfir sjálfstæði 1821. BREAKING: USGS upgrades Venezuela earthquake to 7.5. Major damage to buildings. pic.twitter.com/0tAOcqrTcW— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 24, 2026 Eldgos og jarðhræringar Venesúela Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Innlent Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Innlent Fleiri fréttir Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Hægrimaðurinn De la Espriella nýr forseti Kólumbíu Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Burnham formlega orðinn þingmaður Burnham vill taka við af Starmer Alan Greenspan er látinn Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Starmer segir af sér Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Starmer muni segja af sér í dag Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar „Konur eru svangari, fátækari og örvæntingarfyllri en nokkru sinni fyrr“ Sagður ætla að tilkynna afsögn á morgun Vance þreifar fyrir sér í Sviss Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Meloni segir Trump skrökva upp á sig Witkoff stefnir til Sviss Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Ísrael semur um vopnahlé við Hezbollah Sjá meira