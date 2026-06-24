Erlent

Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir

Agnar Már Másson skrifar
Hús hrundu í Karrakas.
Hús hrundu í Karrakas. X

Gríðarstór skjálfti skók Venesúela í dag og olli því að hús hrundu í höfuðborginni Karakas. Risaölduviðvörun hefur verið gefin út í Venesúela, Arúba og Bonaire. Hann fannst einnig í Kólumbíu.

Skjálftinn var 7,1 að stærð samkvæmt bandarísku jarðfræðistofnuninni og mældist á þrettán kílómetra dýpi klukkan 18 að staðartíma, um 22 að íslenskum tíma.

Íbúum í Karrakas var gert að rýma svæði í borginni og Diosdado Cabello, innviðaráðherra landsins, staðfesti í ávarpi í ríkissjónvarpinu í kvöld að einhverjar byggingar hefðu hrunið í jarðhræringunum.

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Þá hefur bandaríska viðvörunarkerfið fyrir risaöldum gefið út viðvaranir í Púertó Ríkó, Bandaríkjunum og við Bresku Jómfrúaeyjarnar. Auk þess er hætta á hættulegum öldum við eyjur við strendur Venesúela, til dæmis Arúba og Bonaire.

Margir Venesúelabúar voru heima hjá sér þegar skjálftin var en í dag er hátíðardagur í landinu þar sem haldið er upp á hernarðarsigur Venesúela árið 1821 sem tryggði þeim sjálfstæði frá Spáni, en Venesúela lýsti yfir sjálfstæði 1821. 

Eldgos og jarðhræringar Venesúela

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