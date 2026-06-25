Sérsveit og lögregla handtóku hið minnsta einn mann við Vesturlandsveg undir Esjunni í Reykjavík um klukkan 17 í dag.
Tilefni handtökunnar liggur ekki fyrir.
Á myndefni má sjá tvo ómerkta lögreglubíla og einn merktan, auk nokkurra einkennisklæddra lögregluþjóna og hið minnsta eins sérsveitarmanns.
Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, staðfestir við Vísi að einn sérsveitarbíll hafi verið ræstur út til aðstoðar lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Ekki hefur náðst í lögregluna á höfuðborgarsvæðinu vegna málsins.
Fréttin hefur verið uppfærð.