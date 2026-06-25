Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 25. júní 2026 12:30 Halldór Geirsson segir að stórir skjálftar komi á 100 til 150 ára fresti í Venesúela. Stöð 2/ Þorsteinn Magnússon Halldór Geirsson jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands þekkir vel til skjálftasvæðana í Venesúela þar sem jörð skal í gærkvöldi, en hann aðstoðaði kollega sinn við ritun greinar um misgengin í norðurhluta Venesúela árið 2021. Í greininni voru yfirvöld hvött til að gera ráðstafanir til að bregðast við stórum skjálfta á svæðinu sem reið svo yfir í gærkvöldi. Óttast er að þúsundir gætu hafa látið lífið en staðfest tala látinna eins og er stendur í 164. „Norðurhluti Venesúela er á flekaskilum, á milli tveggja tektónskra fleka. Þeir eru Suður-Ameríkuflekinn og karabíski flekinn,“ segir Halldór. „Og þarna er hreyfing sem nemur einhverjum rétt rúmum tveimur sentimetrum á ári.“ Halldór segir að það sé svipuð gliðnun og hér á Íslandi, munurinn liggi í því að í Venesúela sé um sniðgengishreyfingu að ræða. „Og þegar það er í gangi þá safnast upp spenna sem losnar svo í þessum jarðskjálftum.“ Skjálftarnir í gærkvöldi voru þeir öflugstu í rúma öld: „Það var stór skjálfti þarna aðeins austa árið 1900 sem var svipaður að stærð og þessi eða aðeins stærri. Svo voru þarna stórir skjáftar 1641 og 1812 þar sem urðu miklar skemmdir á borginni, þannig að það eru ákveðin flekaskil þarna þar sem skjálftar endurtaka sig á svona 100 til 150 ára fresti, eitthvað svoleiðist. Halldór aðstoðaði kollega sinn fyrir nokkrum árum við rannsókn á stöðu mála í Venesúela og í vísindagrein sem gefin var út í kjölfarið árið 2021 var varað við því að von væri á stórum skjálftum á svæðinu von bráðar. „Eitt af því sem kom út úr þeirri rannsókn var að þetta San Sebastian misgengi, sem er sprungan sem skjálfarnir nú urðu á, var það svæði sem var að safna hvað hraðast upp spennu. Ég kíkti einmitt á þessa grein aftur í morgun og í lokasetninguni í niðurstöðukafla hennar eru yfirvöld í Venesúela hvött til þess að undirbúa sig undir að stór skjálfti ríði yfir á þessu svæði á næstu árum. Það hefur nú gengið eftir,“ segir Halldór Geirsson jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands. 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