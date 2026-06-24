„Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. júní 2026 23:01 Erlendur Þorsteinsson formaður Landssambands hjólreiðamanna, vel lögð rafskúta fyrir bakvið hann. Vísir/Sigurjón Hjólreiðamenn eru orðnir langþreyttir á illa lögðum Hopp hjólum á hjólreiðastígum. Þeir segja hjólin hafa valdið slysum og kalla eftir úrbótum. Framkvæmdastjóri Hopp segir hjólaleiguna þegar hafa brugðist við. Erlendur S. Þorsteinsson formaður Landssambands hjólreiðamanna fór með fréttamanni og tökumanni að vinsælum hjólreiðastíg í Öskjuhlíðinni. Þar er bannsvæði en notendur rafhlaupahjóla lenda gjarnan í því að þau verði rafmagnslaus og eru gjarnir á að skilja þau eftir. „Og þá er ekki krafist skilamyndar eða nokkurs skapaðan hlutar. Og síðan þó þetta líti svona þokkalega út [þ.e. standandi hlaupahjól á hjólreiðastíg] er þetta samt að taka töluverðan hluta af reininni og það er vel þekkt að á Íslandi er mikill vindur, og í næstu vindkviðu þá er hún orðin svona [liggjandi á hlið] og er fyrir öllum.“ Og skapar stórhættu fyrir hjólreiðamenn og hefur valdið fjölda slysa að sögn Erlends og hjólunum sem skilin séu eftir fjölgi mjög á sumrin líkt og nú. „Til þess að koma í veg fyrir þetta er mjög einfalt að einfaldlega leggja henni rétt fyrir utan og leggja henni svona. Þannig að hún sé alfarið fyrir utan stíginn en ekki þannig að hún skagi einhvern veginn inn á stíginn, því þá er hjólið ennþá fyrir en bara með því að fara með hana út fyrir, á grasið, að ef hún dettur núna, þá er hún ennþá ekki fyrir neinum. Eins og þessum hjólreiðamanni hér? Eins og þessum hjólreiðamanni hér.“ Ljóst sé að bæta þurfi eftirfylgni með notkun hjólanna, sérstaklega þeirra sem verða rafmagnslaus. Kristín Hrefna Halldórsdóttir framkvæmdastjóri Hopp segir vinnu þegar hafna við að bæta úr, með nýrri vefsíðu, parking.hoppreykjavik.is, þar sem hægt sé að tilkynna um illa lögð Hopp hjól auk þess sem nýtt verklag hafi verið tekið upp þegar skúturnar eru skildar eftir af starfsfólki. „Við viljum ekki vera fyrir en við erum með árlega hundrað þúsund notendur á höfuðborgarsvæðinu. Það er auðvitað erfitt að kenna öllum að koma rétt fram við hjólin, eða eins og reiðhjólafólk vill að við gerum það, við erum að reyna að gera okkar allra besta.“ Erlendur bendir á að engum myndi detta í hug að skilja hjól eftir úti á miðri götu. Hvers vegna heldurðu að notendur þessara hjóla skilji þau eftir svona? „Þetta er góð spurning. Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni.“ Samgöngumál Hjólreiðar Rafhlaupahjól Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Innlent „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Innlent Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Innlent Lögreglan leitar enn að Ernu Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Fleiri fréttir „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Hnakkrifust á bak við luktar dyr Stytting hringvegarins sú mesta á þessari öld Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Aldrei upplifað annan eins hita í Lundúnum Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl Fluttur á sjúkrahús eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í vegkanti Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Skattamál: „Sumir kalla það hækkun, aðrir kalla það að hætta að fá afslátt“ Nóróveira í ostrum Fær ekki lögbundna þjónustu og óvissa um framtíð listaverks Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Lögreglan leitar enn að Ernu „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk Sjá meira