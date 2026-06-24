Innlent

„Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Erlendur Þorsteinsson formaður Landssambands hjólreiðamanna, vel lögð rafskúta fyrir bakvið hann.
Erlendur Þorsteinsson formaður Landssambands hjólreiðamanna, vel lögð rafskúta fyrir bakvið hann. Vísir/Sigurjón

Hjólreiðamenn eru orðnir langþreyttir á illa lögðum Hopp hjólum á hjólreiðastígum. Þeir segja hjólin hafa valdið slysum og kalla eftir úrbótum. Framkvæmdastjóri Hopp segir hjólaleiguna þegar hafa brugðist við.

Erlendur S. Þorsteinsson formaður Landssambands hjólreiðamanna fór með fréttamanni og tökumanni að vinsælum hjólreiðastíg í Öskjuhlíðinni. Þar er bannsvæði en notendur rafhlaupahjóla lenda gjarnan í því að þau verði rafmagnslaus og eru gjarnir á að skilja þau eftir.

„Og þá er ekki krafist skilamyndar eða nokkurs skapaðan hlutar. Og síðan þó þetta líti svona þokkalega út [þ.e. standandi hlaupahjól á hjólreiðastíg] er þetta samt að taka töluverðan hluta af reininni og það er vel þekkt að á Íslandi er mikill vindur, og í næstu vindkviðu þá er hún orðin svona [liggjandi á hlið] og er fyrir öllum.“

Og skapar stórhættu fyrir hjólreiðamenn og hefur valdið fjölda slysa að sögn Erlends og hjólunum sem skilin séu eftir fjölgi mjög á sumrin líkt og nú.

„Til þess að koma í veg fyrir þetta er mjög einfalt að einfaldlega leggja henni rétt fyrir utan og leggja henni svona. Þannig að hún sé alfarið fyrir utan stíginn en ekki þannig að hún skagi einhvern veginn inn á stíginn, því þá er hjólið ennþá fyrir en bara með því að fara með hana út fyrir, á grasið, að ef hún dettur núna, þá er hún ennþá ekki fyrir neinum. Eins og þessum hjólreiðamanni hér? Eins og þessum hjólreiðamanni hér.“

Ljóst sé að bæta þurfi eftirfylgni með notkun hjólanna, sérstaklega þeirra sem verða rafmagnslaus. Kristín Hrefna Halldórsdóttir framkvæmdastjóri Hopp segir vinnu þegar hafna við að bæta úr, með nýrri vefsíðu, parking.hoppreykjavik.is, þar sem hægt sé að tilkynna um illa lögð Hopp hjól auk þess sem nýtt verklag hafi verið tekið upp þegar skúturnar eru skildar eftir af starfsfólki.

„Við viljum ekki vera fyrir en við erum með árlega hundrað þúsund notendur á höfuðborgarsvæðinu. Það er auðvitað erfitt að kenna öllum að koma rétt fram við hjólin, eða eins og reiðhjólafólk vill að við gerum það, við erum að reyna að gera okkar allra besta.“

Erlendur bendir á að engum myndi detta í hug að skilja hjól eftir úti á miðri götu.

Hvers vegna heldurðu að notendur þessara hjóla skilji þau eftir svona? 

„Þetta er góð spurning. Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni.“

Samgöngumál Hjólreiðar Rafhlaupahjól

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