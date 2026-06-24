Hnakkrifust á bak við luktar dyr Agnar Már Másson skrifar 24. júní 2026 22:53 Donald Trump og Bill Cassidy eru sagðir hafa átt í miklu orðaskaki á fundi með þingflokknum. Samsett/Getty Donald Trump Bandaríkjaforseti átti í dag spennuþrunginn fund með þingflokki Repúblikanaflokksins í öldungadeild eftir að hann aflýsti skyndilega undirritunarathöfn fyrir húsnæðisfrumvarp sem bæði Demókratar og Repúblikanar stóðu að. Rifrildin snerust aftur á móti að mestu um stríðsrekstur Bandaríkjahers í Íran. Trump hafði aflýst undirrituninni skömmu eftir að öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti ályktun í nótt þar sem honum var sagt að hætta stríðsrekstri í Íran, en sú ályktun var samþykkt með naumum meirihluta þar sem örfáir Repúblikanar kusu með tillögunni. Reuters hefur eftir nokkrum Repúblikönum sem sátu fundinn, sem haldinn var fyrir luktum dyrum, að Trump hefði átt í hávaðarifrildum við Bill Cassidy, öldungadeildarþingmann Repúblikanaflokksins, sem sagði að ríkisstjórnin þyrfti að gefa skýringar á rammasamkomulagi sem undirritað var við Írani í síðustu viku. „Bandaríska þjóðin þarf að vita meira en henni er sagt,“ sagði Cassidy við fréttamenn í dag, samkvæmt umfjöllun Reuters. „Þótt ég viti það ekki fyrir víst, þá virðist það ekki sem svo að þetta stefni í þá átt sem okkur var sagt.“ Þingmönnum Repúblikanaflokksins var einnig mikið í mun að húsnæðisfrumvarpið yrði samþykkt og höfðu margir þeirra vonast til þess að fyrirhuguð undirritun þess kynni að afla þeim fylgis kjósenda í þingkosningum í nóvember. Trump lýsti því aftur á móti yfir að hann myndi ekki undirrita frumvarpið fyrr en öldungadeildin afgreiddi ný lög sem krefjast sönnunar á ríkisborgararétti fyrir alla kjósendur, en lögin njóta ekki nægs stuðnings á þingi til að fá samþykkt. Á blaðamannafundi minntist Trump ekki á orðaskakið við Cassidy, sem tapaði sæti sínu fyrir frambjóðanda sem Trump studdi í forvali fyrr á þessu ári. Seinna gagnrýndi hann atkvæðagreiðsluna um Íran í öldungadeildinni. „Íran sér þetta og hugsar með sér: „Hvað á þetta að þýða?“ En þið vitið að þetta er þýðingarlaust, ekki satt?“ sagði Trump við fréttamenn í Hvíta húsinu. Nokkrum klukkustundum síðar fór ríkisstjórnin fram á 70 milljarða dollara frá þinginu til að standa straum af kostnaði stríðsins, sem bætist við 867 milljarða dollara fjárlög bandaríska hersins. Í dag bannaði alríkisdómari ríkisstjórn Trumps varanlega að innleiða megnið af víðtækri forsetatilskipun hans um að gjörbreyta kosningalögum í Bandaríkjunum. Dómarinn féllst á að ríkin og þingið hefðu stjórnarskrárvarið vald yfir kosningum og taldi kröfur Trumps brot á valddreifingunni. Donald Trump Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Innlent „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Innlent Lögreglan leitar enn að Ernu Innlent Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Fleiri fréttir „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Hnakkrifust á bak við luktar dyr Stytting hringvegarins sú mesta á þessari öld Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Aldrei upplifað annan eins hita í Lundúnum Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl Fluttur á sjúkrahús eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í vegkanti Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Skattamál: „Sumir kalla það hækkun, aðrir kalla það að hætta að fá afslátt“ Nóróveira í ostrum Fær ekki lögbundna þjónustu og óvissa um framtíð listaverks Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Lögreglan leitar enn að Ernu „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk Sjá meira