Innlent

Hnakk­rifust á bak við luktar dyr

Agnar Már Másson skrifar
Donald Trump og Bill Cassidy eru sagðir hafa átt í miklu orðaskaki á fundi með þingflokknum.
Donald Trump og Bill Cassidy eru sagðir hafa átt í miklu orðaskaki á fundi með þingflokknum. Samsett/Getty

Donald Trump Bandaríkjaforseti átti í dag spennuþrunginn fund með þingflokki Repúblikanaflokksins í öldungadeild eftir að hann aflýsti skyndilega undirritunarathöfn fyrir húsnæðisfrumvarp sem bæði Demókratar og Repúblikanar stóðu að. Rifrildin snerust aftur á móti að mestu um stríðsrekstur Bandaríkjahers í Íran.

Trump hafði aflýst undirrituninni skömmu eftir að öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti ályktun í nótt þar sem honum var sagt að hætta stríðsrekstri í Íran, en sú ályktun var samþykkt með naumum meirihluta þar sem örfáir Repúblikanar kusu með tillögunni.

Reuters hefur eftir nokkrum Repúblikönum sem sátu fundinn, sem haldinn var fyrir luktum dyrum, að Trump hefði átt í hávaðarifrildum við Bill Cassidy, öldungadeildarþingmann Repúblikanaflokksins, sem sagði að ríkisstjórnin þyrfti að gefa skýringar á rammasamkomulagi sem undirritað var við Írani í síðustu viku. 

„Bandaríska þjóðin þarf að vita meira en henni er sagt,“ sagði Cassidy við fréttamenn í dag, samkvæmt umfjöllun Reuters.  

„Þótt ég viti það ekki fyrir víst, þá virðist það ekki sem svo að þetta stefni í þá átt sem okkur var sagt.“

Þingmönnum Repúblikanaflokksins var einnig mikið í mun að húsnæðisfrumvarpið yrði samþykkt og höfðu margir þeirra vonast til þess að fyrirhuguð undirritun þess kynni að afla þeim fylgis kjósenda í þingkosningum í nóvember.

Trump lýsti því aftur á móti yfir að hann myndi ekki undirrita frumvarpið fyrr en öldungadeildin afgreiddi ný lög sem krefjast sönnunar á ríkisborgararétti fyrir alla kjósendur, en lögin njóta ekki nægs stuðnings á þingi til að fá samþykkt.

Á blaðamannafundi minntist Trump ekki á orðaskakið við Cassidy, sem tapaði sæti sínu fyrir frambjóðanda sem Trump studdi í forvali fyrr á þessu ári. Seinna gagnrýndi hann atkvæðagreiðsluna um Íran í öldungadeildinni.

„Íran sér þetta og hugsar með sér: „Hvað á þetta að þýða?“ En þið vitið að þetta er þýðingarlaust, ekki satt?“ sagði Trump við fréttamenn í Hvíta húsinu.

Nokkrum klukkustundum síðar fór ríkisstjórnin fram á 70 milljarða dollara frá þinginu til að standa straum af kostnaði stríðsins, sem bætist við 867 milljarða dollara fjárlög bandaríska hersins.

Í dag bannaði alríkisdómari ríkisstjórn Trumps varanlega að innleiða megnið af víðtækri forsetatilskipun hans um að gjörbreyta kosningalögum í Bandaríkjunum. Dómarinn féllst á að ríkin og þingið hefðu stjórnarskrárvarið vald yfir kosningum og taldi kröfur Trumps brot á valddreifingunni.

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