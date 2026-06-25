Innlent

Tveir hand­teknir í sérsveitaraðgerð í Hafnar­firði

Agnar Már Másson skrifar
Aðgerðin var í Hafnarfirði.
Aðgerðin var í Hafnarfirði.

Lögregla og sérsveit handtóku tvo menn í íbúðarhúsnæði við Hverfisgötu í Hafnarfirði í kvöld, samkvæmt heimildum Vísis.

Ekki hefur náðst í lögregluna vegna málsins og því liggur tilefni útkallsins ekki fyrir.

Myndefni sem Vísir hefur fengið að sjá, en fékk ekki heimild til þess að birta, sýnir lögreglumenn leiða tvo menn úr íbúðinni inn í lögreglubíla. Þar má einnig sjá sérsveitarmenn á vettvangi. Íbúðin liggur við gatnamót Hverfisgötu og Mjósunds.

Sjónarvottur sem vill ekki láta nafns síns getið segir í samtali við Vísi að ómerktur lögreglubíll hafi dvalið fyrir utan húsnæðið á Hverfisgötu í Hafnarfirði síðan á níunda tímanum í kvöld og rétt fyrir klukkan 23 hafi lögreglumenn og sérsveit síðan ráðist inn í húsnæðið og tekið mennina tvo höndum.

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Sjónarvotturinn segir að mennirnir tveir séu erlendir og hafi búið í húsnæðinu í nokkurn tíma.

Lögreglumál Hafnarfjörður

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