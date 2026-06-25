Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði Agnar Már Másson skrifar 25. júní 2026 00:14 Aðgerðin var í Hafnarfirði. Lögregla og sérsveit handtóku tvo menn í íbúðarhúsnæði við Hverfisgötu í Hafnarfirði í kvöld, samkvæmt heimildum Vísis. Ekki hefur náðst í lögregluna vegna málsins og því liggur tilefni útkallsins ekki fyrir. Myndefni sem Vísir hefur fengið að sjá, en fékk ekki heimild til þess að birta, sýnir lögreglumenn leiða tvo menn úr íbúðinni inn í lögreglubíla. Þar má einnig sjá sérsveitarmenn á vettvangi. Íbúðin liggur við gatnamót Hverfisgötu og Mjósunds. Sjónarvottur sem vill ekki láta nafns síns getið segir í samtali við Vísi að ómerktur lögreglubíll hafi dvalið fyrir utan húsnæðið á Hverfisgötu í Hafnarfirði síðan á níunda tímanum í kvöld og rétt fyrir klukkan 23 hafi lögreglumenn og sérsveit síðan ráðist inn í húsnæðið og tekið mennina tvo höndum. Veistu meira? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Fullum trúnaði heitið. Sjónarvotturinn segir að mennirnir tveir séu erlendir og hafi búið í húsnæðinu í nokkurn tíma. Lögreglumál Hafnarfjörður Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Innlent Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Innlent Fleiri fréttir Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Hnakkrifust á bak við luktar dyr Stytting hringvegarins sú mesta á þessari öld Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Aldrei upplifað annan eins hita í Lundúnum Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl Fluttur á sjúkrahús eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í vegkanti Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Skattamál: „Sumir kalla það hækkun, aðrir kalla það að hætta að fá afslátt“ Nóróveira í ostrum Fær ekki lögbundna þjónustu og óvissa um framtíð listaverks Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Lögreglan leitar enn að Ernu „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Sjá meira