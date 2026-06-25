Áttatíu ára gamalt hitamet hefur verið slegið í Sviss en á fjórum mismunandi veðurstöðvum fór hitinn yfir þrjátíu og sjö gráður en er þetta hæsti hiti sem mælst hefur í landinu í júnímánuði. Í hitabylgjunni sem nú gengur yfir Evrópu hefur hiti víða farið yfir þrjátíu og fimm gráðurnar og er áætlað að allt að fjögurhundruð milljón manns muni upplifa hita yfir þrjátíu gráður í álfunni á næstu dögum.
Er þetta meðal þess sem fram kemur í umfjöllun katarska ríkismiðilsins Al JAzeera en júníhitamet hefur einnig verið slegið í Bretlandi. Þar hefur hiti haldist í þrjátíu og sex komma sjö gráðum í dag, fimmtudaginn 25. júní. Í Wales var sömuleiðis slegið met fyrir hita í júní en þar mældust þrjátíu og fimm komma níu gráður í Bute-garði í Cardiff.
Í umfjölluninni segir jafnframt að áætlað sé að fimmtíu milljónir manna í Frakklandi og um átján milljónir manna í Þýskalandi muni þurfa að þrauka í ríflega þrjátíu og fimm gráðu hita í dag.
Belgía, Lúxemborg og Holland munu einnig verða fyrir áhrifum af hitabylgjunni sem hefur gengið yfir stóran hluta Vestur-Evrópu síðan um síðustu helgi, sem og íbúar í Póllandi, Ungverjalandi, Tékklandi og Króatíu.
Bretland mældi í dag, líkt og fyrr segir, sinn heitasta júnídag frá upphafi, en hitinn náði þrjátíu og sex komma fjórum gráðum í vesturensku sýslunni Somerset og sló þar með fyrra met upp á þrjátíu og sex komma eina gráðu sem sett var tæpum sólarhring áður.
Þá hafa dauðsföll vegna hita í Frakklandi stóraukist á síðustu dögum og nú hefur franska veðurstofan sett þrjá fjórðu hluta landsins á rauða viðvörun vegna mikils hita frá hádegi í dag til hádegis á föstudag.
Á Brittaníu-skaga í norðvesturhluta Frakklands, sem venjulega er temprað svæði, olli hitatengd bilun í búnaði rafmagnsleysi hjá tugþúsundum heimila sem urðu þar af leiðandi að þola ástandið án rafmagnsblásara.
Á Parísarsvæðinu fannst þriggja ára barn látið í bíl, þriðja slíka dauðsfall barns í þessari viku. Foreldrar fundu drenginn í „bílnum fyrir utan heimili sitt“, að sögn lögreglu. Almannavarnir staðfestu andlát hans í bænum Saint-Gratien í úthverfi Parísar.
Nýliðin nótt var sú heitasta frá upphafi mælinga í Frakklandi og Lundúnum er lýst sem bakaraofni. Hitabylgjan í Evrópu hefur reynst banvæn en veðurfræðingur sem talar frá Róm segir að miðja hitahvelfingarinnar sé að færast norður yfir Bretlandseyjar.
Áfram er varað við lífshættulegri hitabylgju í Evrópu, allt frá London í vestri til Mílanó í austri, í dag. Líkur eru á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi.