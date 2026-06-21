Erlent

Níu í lífs­hættu og einn látinn eftir lestar­slys í Eng­landi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Lestarsamgöngur á svæðinu liggja niðri fram yfir helgi.
Lestarsamgöngur á svæðinu liggja niðri fram yfir helgi. Getty

Alvarlegt lestarslys varð á Englandi í gær þar sem tvær lestir rákust saman. Lestarnar voru báðar á leið frá Mið-Englandi suður á leið til St. Pancras-stöðvar Lundúnaborgar. Tuttugu og átta liggja inni á sjúkrahúsi, þar sem níu í lífshættu.

Lestarstjóri annarrar lestarinnar lést við áreksturinn og eitt hundrað manns slösuðust. Þar af töldust fimmtíu og sjö bera minniháttar áverka. Slysið kallaði á gífurlegan viðbúnað viðbragðsaðila, þar á meðal sex sjúkraþyrlur og tuttugu sjúkrabíla.

Samkvæmt fréttaflutningi BBC keyrði önnur lestin aftan á hina. Önnur lestin lagði af stað frá Notthingham en hin frá bænum Corby. Lestarnar voru komnar um það bil miðja vegu áleiðis til Lundúna þegar slysið varð.

Farþegar lestanna lýsa því að slysið hafi átt sér stað mjög skyndilega. Maður sem staddur var í lestarvagni nærri árekstrinum lýsti því að ranka við sér og sjá blóð, reyk og brotna útlimi. Annar lýsti því að hann hefði verið einn þriggja farþega í sínum vagni sem ekki höfðu slasast. 

Yfirvöld hafa beðið almenning að halda ró sinni og hlaupa ekki að ályktunum heldur bíða þess að full rannsókn sérfræðinga fari fram.

Samgönguslys England Bretland

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið