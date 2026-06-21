Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Sigurgeir Þorkelsson skrifar 21. júní 2026 00:02 Lestarsamgöngur á svæðinu liggja niðri fram yfir helgi. Getty Alvarlegt lestarslys varð á Englandi í gær þar sem tvær lestir rákust saman. Lestarnar voru báðar á leið frá Mið-Englandi suður á leið til St. Pancras-stöðvar Lundúnaborgar. Tuttugu og átta liggja inni á sjúkrahúsi, þar sem níu í lífshættu. Lestarstjóri annarrar lestarinnar lést við áreksturinn og eitt hundrað manns slösuðust. Þar af töldust fimmtíu og sjö bera minniháttar áverka. Slysið kallaði á gífurlegan viðbúnað viðbragðsaðila, þar á meðal sex sjúkraþyrlur og tuttugu sjúkrabíla. Samkvæmt fréttaflutningi BBC keyrði önnur lestin aftan á hina. Önnur lestin lagði af stað frá Notthingham en hin frá bænum Corby. Lestarnar voru komnar um það bil miðja vegu áleiðis til Lundúna þegar slysið varð. Farþegar lestanna lýsa því að slysið hafi átt sér stað mjög skyndilega. Maður sem staddur var í lestarvagni nærri árekstrinum lýsti því að ranka við sér og sjá blóð, reyk og brotna útlimi. Annar lýsti því að hann hefði verið einn þriggja farþega í sínum vagni sem ekki höfðu slasast. Yfirvöld hafa beðið almenning að halda ró sinni og hlaupa ekki að ályktunum heldur bíða þess að full rannsókn sérfræðinga fari fram. Samgönguslys England Bretland Mest lesið Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Innlent Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Innlent Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Innlent Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Innlent Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Innlent Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Innlent Fleiri fréttir Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Meloni segir Trump skrökva upp á sig Witkoff stefnir til Sviss Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Ísrael semur um vopnahlé við Hezbollah Konungur Norðursins sækir að Starmer Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Íranir segjast ætla að taka gjald af siglingum um sundið „Það verða engir konungar“ Telja dráp á rússneskum teiknara „pólitískt launmorð“ Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Fuglaflensan stráfelldi kópa á suðurskautinu Trump undirritaði samkomulag við Írani Spá allt að fjörutíu stiga hita Rex Heuermann fær lífstíðardóm Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Skopmyndateiknari skotinn til bana Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Öll áhöfnin talin af Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Sjá meira