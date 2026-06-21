FH og Þór skildu jöfn, 1-1, þegar liðin mættust í mikilvægum leik í botnbaráttu Bestu deildarinnar í Kaplakrika í kvöld. Úlfur Ágúst Björnsson kom FH yfir í fyrri hálfleik en Einar Freyr Halldórsson jafnaði metin úr vítaspyrnu í þeim síðari. Jafnteflið breytir litlu fyrir liðin í töflunni þar sem FH situr áfram á botni deildarinnar með sex stig á meðan Þór er í 11. sæti með sjö stig.
Leikurinn fór fremur rólega af stað og fá opin marktækifæri litu dagsins ljós í fyrri hálfleik. FH-ingar voru þó sterkari aðilinn framan af og höfðu meiri stjórn á leiknum.
Sóknarþungi heimamanna skilaði sér loks á 24. mínútu. Kjartan Kári Halldórsson lét þá vaða að marki Þórs utan teigs. Skotið rataði á Úlf Ágúst Björnsson sem skaut í stöngina en var fyrstur að átta sig og fylgdi eftir með því að skora af stuttu færi.
Markið reyndist eina mark fyrri hálfleiksins og FH fór með verðskuldaða forystu inn í búningsklefana.
Gestirnir frá Akureyri komu af miklum krafti inn í síðari hálfleikinn og voru sterkari aðilinn á upphafsmínútunum eftir hlé. Þórsarar náðu að setja meiri pressu á heimamenn en þeim gekk þó illa að skapa sér opin marktækifæri.
Á 74. mínútu fengu þeir hins vegar gullið tækifæri til að jafna metin. Eftir langt innkast inn í teig FH skoppaði boltinn á milli leikmanna áður en Kristján Flóki Finnbogason reyndi að hreinsa frá marki. Í þeirri tilraun sparkaði hann í fót Ásbjörns Líndals Arnarssonar og vítaspyrna dæmd. Einar Freyr Halldórsson fór á punktinn og skoraði af miklu öryggi með hnitmiðuðu skoti í hægra hornið.
Eftir jöfnunarmarkið reyndu bæði lið að sækja sigurmarkið. FH sótti meira með boltann á meðan Þórsarar leituðu færa í skyndisóknum, en hvorugu liðinu tókst að skapa sér færi sem nægðu til að knýja fram sigurmark. Þegar upp var staðið þurftu liðin að sætta sig við eitt stig hvort sem gerir þó lítið fyrir bæði liðin sem eru í harðri fallbaráttu.
Vítaspyrnan sem Þór fékk á 74. mínútu reyndist stærsta atvik leiksins. FH virtist vera með leikinn í sínum höndum þar til Kristján Flóki braut á Ásbirni Líndal inni í teig. Einar Freyr fór á punktinn og skoraði af miklu öryggi og tryggði Þórsurum stig.
Úlfur Ágúst var líflegasti sóknarmaður FH og skoraði mark heimamanna. Hann var sífellt ógnandi fram á við og kom sér nokkrum sinnum í mjög góðar stöður. Hjá Þór voru Einar Freyr og Ágúst Eðvald Hlynsson sterkastir. Einar Freyr skoraði jöfnunarmarkið af miklu öryggi úr vítaspyrnu á meðan Ágúst Eðvald var einn hættulegasti leikmaður gestanna og átti stóran þátt í sóknarleik þeirra.
Gunnar Freyr Róbertsson átti góðan leik á flautunni. Hann leyfði leiknum að flæða vel og ekki komu upp nein vafaatriði að mínu mati.
Það var grátt yfir og skýjað í Hafnarfirði í kvöld, en hitastigið var þægilegt og aðstæður góðar til knattspyrnuiðkunar. Það var ágæt mæting í Kaplakrikann og góð stemning var í stúkunni þar sem stuðningsmenn beggja liða létu vel í sér heyra allan leikinn.
„Tilfinningin er bara mjög góð. Ég fékk bara svakalega gott svar frá mínu liði í hugarfari, baráttu og vilja í dag sem ég var hrikalega ánægður með,“ sagði Sigurður eftir leik.
Þórsarar komu til leiks eftir 4-1 tap gegn ÍBV í síðustu umferð og sagði Sigurður að ákveðið hefði verið að breyta áherslum í aðdraganda leiksins.
„Við ákváðum aðeins að restarta prógramminu eftir síðasta leik. Það er bara himinn og haf í mörgum þáttum leiksins, hvort sem það er varnarleikur, dugnaður, talandi vilji eða barátta. Þetta er allt það sem við viljum standa fyrir en vorum einhvern veginn búnir að gleyma. Ég sé mikla bætingu eftir þessa sleggju sem við fengum. Mér fannst við gera þetta frábærlega hér í dag.“
Þórsarar lentu undir í fyrri hálfleik þegar Úlfur Ágúst Björnsson kom FH yfir, en Sigurður var ánægður með hvernig hans menn brugðust við markiinu.
„Þetta er klaufalegt mark sem við fáum á okkur í fyrri hálfleik. Skot í einhvern, í stöng og svo frákast. Þá líður manni stundum eins og þetta sé bara týpískt fyrir okkur, en mér fannst við bregðast svakalega vel við því.“
Hann taldi að hans lið hefði verið sterkara framan af síðari hálfleiknum og verðskuldað jöfnunarmarkið sem kom úr vítaspyrnu á 74. mínútu.
„Mér fannst seinni hálfleikurinn byrja mjög vel hjá okkur. Við færðum varnarleikinn aðeins framar og fórum að setja meiri pressu á þá. Það virkaði mjög vel og mér fannst við vera öflugra liðið fram að markinu.“
Að mati þjálfarans voru úrslitin sanngjörn þegar upp var staðið.
„Ég held að þetta hafi bara verið sanngjarnt 1-1 jafntefli. Þetta var flottur leikur og mikil barátta. Kannski ekki fallegasti leikurinn, en fallegur að því leyti að allir voru að berjast fyrir sitt lið,“ sagði Sigurður Höskuldsson.
Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var svekktur eftir 1-1 jafntefli gegn Þór í Kaplakrika í kvöld. Að hans mati hafði FH stjórn á leiknum nær allan tímann og hefði átt að klára hann löngu áður en Þórsarar jöfnuðu úr vítaspyrnu í síðari hálfleik.
„Þetta er bara gríðarlega svekkjandi. Mér fannst við vera með stjórn á leiknum eiginlega allan leikinn. Þórsararnir áttu bara eitt skot á markið og það kom úr vítaspyrnunni,“ sagði Jóhannes Karl eftir leik.
FH komst yfir á 24. mínútu þegar Úlfur Ágúst Björnsson skoraði eftir góða sókn heimamanna. Þór jafnaði hins vegar úr vítaspyrnu á 74. mínútu þegar Einar Freyr Halldórsson skoraði af öryggi af punktinum.
„Við erum bara klaufar í þessu mómenti. Við gefum þeim tækifæri til að setja langt innkast inn í teiginn hjá okkur og náum ekki að höndla það nógu vel. Niðurstaðan verður víti. Ég er ekki búinn að sjá atvikið aftur en dómararnir virtust vera alveg sannfærðir um að þetta væri réttur dómur.“
Jóhannes var þeirrar skoðunar að hans menn hefðu átt að vera komnir í mun betri stöðu áður en jöfnunarmarkið kom.
„Við vorum búnir að koma okkur í nógu góða stöðu til að komast í 2-0 og skora fleiri mörk. Svo fengum við líka nokkur tækifæri undir lokin til að vinna leikinn.“
Jóhannes Karl hrósaði leikmönnum sínum fyrir framlagið en sagði niðurstöðuna engu að síður erfitt að sætta sig við.
„Strákarnir lögðu gríðarlega mikið í leikinn, unnu vel og héldu ágætlega í boltann á köflum. Við sköpuðum okkur góðar stöður og þess vegna er ég gríðarlega svekktur að hafa ekki unnið þennan leik.“
FH missti tvo leikmenn af velli vegna meiðsla í leiknum. Tobias Carlsson fór af velli í fyrri hálfleik og markaskorarinn Úlfur Ágúst Björnsson gat ekki haldið áfram eftir fyrri hálfleik.
„Tobias togaði aftan í læri það var búið að negla Úlf niður þarna fjórum, fimm sinnum í fyrri hálfleik og hann gat því miður ekki ekki haldið áfram inn í seinni hálfleikinn.“
„Mér fannst kannski Þórsararnir vera heppnir að fá að koma út í seinni hálfleikinn með ellefu leikmenn inni á vellinum. Það voru nokkur brot sem hefðu mögulega getað leitt til annars gula spjalds og brottvísunar, en dómarinn mat það öðruvísi.“
Þrátt fyrir vonbrigðin var þjálfarinn ánægður með margt í leik FH. Hann sagði þó að liðið hefði getað brugðist betur við aukinni pressu Þórsara í síðari hálfleik.
„Við vissum að þeir myndu koma með mikla orku inn í seinni hálfleikinn og pressa okkur hærra. Mér fannst við geta leyst það betur og spilað okkur betur í gegnum pressuna.“
Jóhannes Karl taldi engu að síður að FH hefði verið nær því að bæta við marki en að Þór myndi jafna.
„Við sköpuðum okkur nokkrar góðar stöður til að komast í tvö núll og þá hefðum við bara drepið leikinn. Mér fannst miklu líklegra að við myndum skora annað mark heldur en að Þórsararnir myndu jafna. Jökull þurfti varla að verja skot í leiknum fyrir utan vítaspyrnuna.“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson.