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Upp­gjörið og við­töl: FH - Þór Ak. 1-1| Úr­slit sem gera lítið fyrir bæði lið í fall­baráttunni

Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar
Svekkelsið gífurlega mikið hjá báðum liðum eftir leik
Svekkelsið gífurlega mikið hjá báðum liðum eftir leik Vísir/Hulda Margrét

FH og Þór skildu jöfn, 1-1, þegar liðin mættust í mikilvægum leik í botn­baráttu Bestu deildarinnar í Kapla­krika í kvöld. Úlfur Ágúst Björns­son kom FH yfir í fyrri hálf­leik en Einar Freyr Halldórs­son jafnaði metin úr víta­spyrnu í þeim síðari. Jafn­teflið breytir litlu fyrir liðin í töflunni þar sem FH situr áfram á botni deildarinnar með sex stig á meðan Þór er í 11. sæti með sjö stig.

Leikurinn fór fremur ró­lega af stað og fá opin marktækifæri litu dagsins ljós í fyrri hálf­leik. FH-ingar voru þó sterkari aðilinn framan af og höfðu meiri stjórn á leiknum.

Sóknarþungi heima­manna skilaði sér loks á 24. mínútu. Kjartan Kári Halldórs­son lét þá vaða að marki Þórs utan teigs. Skotið rataði á Úlf Ágúst Björns­son sem skaut í stöngina en var fyrstur að átta sig og fylgdi eftir með því að skora af stuttu færi.

FH-ingar fagna hér marki ÚlfsVísir/Hulda Margrét

Markið reyndist eina mark fyrri hálf­leiksins og FH fór með verðskuldaða for­ystu inn í búnings­klefana.

Gestirnir frá Akur­eyri komu af miklum krafti inn í síðari hálf­leikinn og voru sterkari aðilinn á upp­hafsmínútunum eftir hlé. Þórsarar náðu að setja meiri pressu á heima­menn en þeim gekk þó illa að skapa sér opin marktækifæri.

Á 74. mínútu fengu þeir hins vegar gullið tækifæri til að jafna metin. Eftir langt inn­kast inn í teig FH skoppaði boltinn á milli leik­manna áður en Kristján Flóki Finn­boga­son reyndi að hreinsa frá marki. Í þeirri til­raun sparkaði hann í fót Ás­björns Lín­dals Arnars­sonar og víta­spyrna dæmd. Einar Freyr Halldórs­son fór á punktinn og skoraði af miklu öryggi með hnit­miðuðu skoti í hægra hornið.

Úr leik dagsinsVísir/Hulda Margrét

Eftir jöfnunar­markið reyndu bæði lið að sækja sigur­markið. FH sótti meira með boltann á meðan Þórsarar leituðu færa í skyndi­sóknum, en hvorugu liðinu tókst að skapa sér færi sem nægðu til að knýja fram sigur­mark. Þegar upp var staðið þurftu liðin að sætta sig við eitt stig hvort sem gerir þó lítið fyrir bæði liðin sem eru í harðri fall­baráttu.

At­vik leiksins

Víta­spyrnan sem Þór fékk á 74. mínútu reyndist stærsta at­vik leiksins. FH virtist vera með leikinn í sínum höndum þar til Kristján Flóki braut á Ás­birni Lín­dal inni í teig. Einar Freyr fór á punktinn og skoraði af miklu öryggi og tryggði Þórsurum stig.

Stjörnur og skúrkar

Úlfur Ágúst var líf­legasti sóknar­maður FH og skoraði mark heima­manna. Hann var sí­fellt ógnandi fram á við og kom sér nokkrum sinnum í mjög góðar stöður. Hjá Þór voru Einar Freyr og Ágúst Eðvald Hlyns­son sterkastir. Einar Freyr skoraði jöfnunar­markið af miklu öryggi úr víta­spyrnu á meðan Ágúst Eðvald var einn hættu­legasti leik­maður gestanna og átti stóran þátt í sóknar­leik þeirra.

Dómarinn

Gunnar Freyr Róberts­son átti góðan leik á flautunni. Hann leyfði leiknum að flæða vel og ekki komu upp nein vafa­at­riði að mínu mati.

Stemning og um­gjörð

Það var grátt yfir og skýjað í Hafnarfirði í kvöld, en hita­stigið var þægi­legt og aðstæður góðar til knatt­spyrnu­iðkunar. Það var ágæt mæting í Kapla­krikann og góð stemning var í stúkunni þar sem stuðnings­menn beggja liða létu vel í sér heyra allan leikinn.

„Ég fékk svaka­lega gott svar frá mínu liði“



Sigurður Höskulds­son, þjálfari Þórs, var sáttur eftir 1-1 jafn­tefli gegn FH í Kapla­krika í kvöld. Þrátt fyrir að Akur­eyringar hafi ekki náð að binda enda á sjö leikja tap­hrinu var þjálfarinn ánægður með þau viðbrögð sem hann fékk frá sínu liði eftir erfiðan síðasta leik.

Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs AkureyriVísir/Hulda Margrét

„Til­finningin er bara mjög góð. Ég fékk bara svaka­lega gott svar frá mínu liði í hugar­fari, baráttu og vilja í dag sem ég var hrika­lega ánægður með,“ sagði Sigurður eftir leik.

Þórsarar komu til leiks eftir 4-1 tap gegn ÍBV í síðustu um­ferð og sagði Sigurður að ákveðið hefði verið að breyta áherslum í að­draganda leiksins.

„Við ákváðum aðeins að restarta prógramminu eftir síðasta leik. Það er bara himinn og haf í mörgum þáttum leiksins, hvort sem það er varnar­leikur, dugnaður, talandi vilji eða barátta. Þetta er allt það sem við viljum standa fyrir en vorum ein­hvern veginn búnir að gleyma. Ég sé mikla bætingu eftir þessa sleggju sem við fengum. Mér fannst við gera þetta frábær­lega hér í dag.“

Þórsarar lentu undir í fyrri hálf­leik þegar Úlfur Ágúst Björns­son kom FH yfir, en Sigurður var ánægður með hvernig hans menn brugðust við markiinu.

„Þetta er klaufa­legt mark sem við fáum á okkur í fyrri hálf­leik. Skot í ein­hvern, í stöng og svo frákast. Þá líður manni stundum eins og þetta sé bara týpískt fyrir okkur, en mér fannst við bregðast svaka­lega vel við því.“

Hann taldi að hans lið hefði verið sterkara framan af síðari hálf­leiknum og verðskuldað jöfnunar­markið sem kom úr víta­spyrnu á 74. mínútu.

„Mér fannst seinni hálf­leikurinn byrja mjög vel hjá okkur. Við færðum varnar­leikinn aðeins framar og fórum að setja meiri pressu á þá. Það virkaði mjög vel og mér fannst við vera öflugra liðið fram að markinu.“

Að mati þjálfarans voru úr­slitin sann­gjörn þegar upp var staðið.

„Ég held að þetta hafi bara verið sann­gjarnt 1-1 jafn­tefli. Þetta var flottur leikur og mikil barátta. Kannski ekki fal­legasti leikurinn, en fal­legur að því leyti að allir voru að berjast fyrir sitt lið,“ sagði Sigurður Höskulds­son.

,,Þórsararnir heppnir að koma út í seinni hálf­leikinn með ellefu leik­menn inni á vellinum.”

Jóhannes Karl Guðjóns­son, þjálfari FH, var svekktur eftir 1-1 jafn­tefli gegn Þór í Kapla­krika í kvöld. Að hans mati hafði FH stjórn á leiknum nær allan tímann og hefði átt að klára hann löngu áður en Þórsarar jöfnuðu úr víta­spyrnu í síðari hálf­leik.

Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FHVísir/Hulda Margrét

„Þetta er bara gríðar­lega svekkjandi. Mér fannst við vera með stjórn á leiknum eigin­lega allan leikinn. Þórsararnir áttu bara eitt skot á markið og það kom úr víta­spyrnunni,“ sagði Jóhannes Karl eftir leik.

FH komst yfir á 24. mínútu þegar Úlfur Ágúst Björns­son skoraði eftir góða sókn heima­manna. Þór jafnaði hins vegar úr víta­spyrnu á 74. mínútu þegar Einar Freyr Halldórs­son skoraði af öryggi af punktinum.

„Við erum bara klaufar í þessu mómenti. Við gefum þeim tækifæri til að setja langt inn­kast inn í teiginn hjá okkur og náum ekki að höndla það nógu vel. Niður­staðan verður víti. Ég er ekki búinn að sjá at­vikið aftur en dómararnir virtust vera alveg sann­færðir um að þetta væri réttur dómur.“

Jóhannes var þeirrar skoðunar að hans menn hefðu átt að vera komnir í mun betri stöðu áður en jöfnunar­markið kom.

„Við vorum búnir að koma okkur í nógu góða stöðu til að komast í 2-0 og skora fleiri mörk. Svo fengum við líka nokkur tækifæri undir lokin til að vinna leikinn.“

Jóhannes Karl hrósaði leik­mönnum sínum fyrir fram­lagið en sagði niður­stöðuna engu að síður erfitt að sætta sig við.

„Strákarnir lögðu gríðar­lega mikið í leikinn, unnu vel og héldu ágæt­lega í boltann á köflum. Við sköpuðum okkur góðar stöður og þess vegna er ég gríðar­lega svekktur að hafa ekki unnið þennan leik.“

FH missti tvo leik­menn af velli vegna meiðsla í leiknum. Tobias Carls­son fór af velli í fyrri hálf­leik og marka­skorarinn Úlfur Ágúst Björns­son gat ekki haldið áfram eftir fyrri hálf­leik.

„Tobias togaði aftan í læri það var búið að negla Úlf niður þarna fjórum, fimm sinnum í fyrri hálf­leik og hann gat því miður ekki ekki haldið áfram inn í seinni hálf­leikinn.“

„Mér fannst kannski Þórsararnir vera heppnir að fá að koma út í seinni hálf­leikinn með ellefu leik­menn inni á vellinum. Það voru nokkur brot sem hefðu mögu­lega getað leitt til annars gula spjalds og brott­vísunar, en dómarinn mat það öðru­vísi.“

Þrátt fyrir von­brigðin var þjálfarinn ánægður með margt í leik FH. Hann sagði þó að liðið hefði getað brugðist betur við aukinni pressu Þórsara í síðari hálf­leik.

„Við vissum að þeir myndu koma með mikla orku inn í seinni hálf­leikinn og pressa okkur hærra. Mér fannst við geta leyst það betur og spilað okkur betur í gegnum pressuna.“

Jóhannes Karl taldi engu að síður að FH hefði verið nær því að bæta við marki en að Þór myndi jafna.



„Við sköpuðum okkur nokkrar góðar stöður til að komast í tvö núll og þá hefðum við bara drepið leikinn. Mér fannst miklu lík­legra að við myndum skora annað mark heldur en að Þórsararnir myndu jafna. Jökull þurfti varla að verja skot í leiknum fyrir utan víta­spyrnuna.“ sagði Jóhannes Karl Guðjóns­son.

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