Þýski framherjinn Deniz Undav vann í verksmiðju og spilaði fótbolta í þýsku 4. deildinni en er nú orðinn sjóðheitur markaskorari á HM, þrátt fyrir að þjálfari Þýskalands hafi opinberlega verið með leiðindi við hann.
Undav hefur verið magnaður á HM til þessa og er fyrsti Þjóðverjinn til að skora í fyrstu tveimur leikjum sínum á HM frá því að sjálfur Miroslav Klose gerði það árið 2002.
Undav fékk 26 mínútur í fyrsta leik gegn Curacao og skoraði þá eitt mark og lagði upp tvö, í 7-1 sigri. Hann var svo hetja Þýskalands í gærkvöld þegar hann lék síðasta hálftímann og skoraði bæði mörkin í 2-1 endurkomusigri gegn Fílabeinsströndinni. Sigurinn sendi Þýskaland áfram í 32-liða úrslit HM.
Undav kom sjóðheitur inn á HM eftir að hafa skorað 19 mörk fyrir Stuttgart í þýsku 1. deildinni og verið næstmarkahæstur á eftir Harry Kane.
Samt hefur Julian Nagelsmann, þjálfari Þýskalands, streist á móti og ekki viljað hafa Undav í byrjunarliðinu. Undav kallaði sjálfur eftir því að hann fengi tækifæri í byrjunarliði Þýskalands, fyrir vináttulandsleik við Gana í mars, þar sem hann kom inn á og skoraði sigurmarkið. Nagelsmann tók illa í þetta og skaut harkalega á Undav eftir leikinn:
„Hann var ekki mikill þáttakandi í leiknum og hafði ekki gert neitt [áður en markið kom]. Mér fannst frammistaða hans ekki góð,“ sagði Nagelsmann sem síðar greindi frá því að hann hefði beðið framherjann afsökunar á ummælunum.
Hinn 29 ára Undav er hins vegar alveg vanur því að þurfa að hafa fyrir hlutunum og fá ekkert upp í hendurnar. Þegar hann var 14 ára hafnaði Werder Bremen honum og þess vegna var hann 17 ára farinn að spila með Havelse í þýsku D-deildinni, ásamt því að vinna í verksmiðju í átta tíma á dag.
Það var ekki fyrr en hann var orðinn 24 ára sem Undav komst að hjá belgíska B-deildarliðinu Union Saint-Gilloise árið 2020 og síðan þá hefur leiðin að mestu legið upp á við.
Hann hjálpaði liðinu að komast upp í efstu deild Belgíu þar sem hann raðaði svo inn 25 mörkum. Þetta kveikti áhuga enska félagsins Brighton sem fékk Undav árið 2022 en þar gengu hlutirnir ekki alveg upp og hann var svo lánaður til Stuttgart heima í Þýskalandi sem síðar keypti hann.
Since Deniz Undav's underwhelming season at Brighton & Hove Albion, he has scored 57 goals and provided 31 assists in all competitions for Stuttgart, at a rate of 0.94 goal contributions per game.But his record for Germany is even better.After his double against Ivory Coast,… pic.twitter.com/R26ZksgINQ— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 20, 2026
Since Deniz Undav's underwhelming season at Brighton & Hove Albion, he has scored 57 goals and provided 31 assists in all competitions for Stuttgart, at a rate of 0.94 goal contributions per game.But his record for Germany is even better.After his double against Ivory Coast,… pic.twitter.com/R26ZksgINQ
Hjá Stuttgart hefur Undav blómstrað og að meðaltali skorað í öðrum hverjum leik, og með þýska landsliðinu er hlutfallið enn betra því hann er nú með níu mörk í ellefu leikjum, þrátt fyrir að Nagelsmann vilji aldrei nota hann í byrjunarliðinu.
Landsliðsþjálfarinn viðurkenndi þó eftir hetjulega frammistöðu Undav í gærkvöld að kannski væri kominn tími á að prófa Undav í byrjunarliðinu.
„Já, svo sannarlega,“ sagði Nagelsmann en benti þó á hve mikil áhrif Undav hefur getað haft sem varamaður. „Ég hef sagt það áður að við getum rætt um ólíkar leiðir til að nálgast þetta. Af hverju ætti ég að eyðileggja flæðið hjá honum? Hann hefur komið tvisvar inn á og skorað tvisvar,“ sagði Nagelsmann.
Þýskaland mætir Ekvador á fimmtudaginn í lokaumferð riðlakeppninnar.