Evrópumeistarar Spánar eru mættir af alvöru til leiks á HM í fótbolta og í dag sóttu þeir sinn fyrsta sigur á mótinu gegn Sádi-Arabíu. Lokatölur urðu 4-0 sigur Spánverja.
Sigur Evrópumeistaranna var aldrei í hættu í dag. Ungstirnið Lamine Yamal kom Spánverjum yfir með sínu fyrsta marki á HM á 10. mínútu leiksins.
Röðin var síðan komin að liðsfélaga Orra Steins Óskarssonar hjá Real Sociedad. Mikel Oyarzabal.
Hann skoraði næstu tvö mörk Spánverja og stóðu leikar 3-0 í hálfleik.
Al Tambakti varð síðan fyrir því óláni að skora sjálfsmark snemma í seinni hálfleik og reyndist það síðasta mark leiksins.
Lokatölur 4-0 sigur Spánverja sem eru með fjögur stig að loknum fyrstu tveimur leikjum sínum H-riðli HM og verma toppsætið. Sádi Arabía er með eitt stig líkt og Úrúgvæ og Grænhöfðaeyjar sem mætast í kvöld.