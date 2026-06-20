Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Sindri Sverrisson skrifar 20. júní 2026 15:15 Jude Bellingham og Harry Kane voru í stuði í sigrinum gegn Króatíu í fyrsta leik. Getty/Marvin Ibo Guengoer Miðað við núverandi stöðu í riðlunum á HM karla í fótbolta má segja að Englands bíði alveg sérstaklega erfið leið í útsláttarkeppninni, að heimsmeistaratitlinum. Englendingar hófu riðlakeppnina á flottum 4-2 sigri gegn Króatíu og eru því í góðum málum fyrir leikina við Gana og Panama. Þeir sitja í efsta sæti L-riðils en það lið mun í 32-liða úrslitunum mæta liði úr 3. sæti E, H, I, J eða K-riðli (það veltur á árangri liðanna í 3. sæti). Eins og staðan er núna þá yrði það stjörnum prýtt lið Portúgals sem England myndi mæta, strax í fyrstu umferð útsláttarkeppninnar, því Portúgal er í 3. sæti K-riðils eftir óvænt jafntefli við Austur-Kongó í fyrsta leik. BBC sýnir á vefsíðu sinni hvernig útsláttarkeppnin myndi líta út miðað við núverandi stöðu í riðlunum. Hér má sjá leið Englands og fleiri liða úr 32-liða úrslitum, eins og staðan er, þar sem England myndi byrja á að mæta Portúgal 1. júlí. Athugið að tímasetningar eru á breskum tíma, klukkutíma á undan íslenskum.Skjáskot/BBC Hér má sjá leið liða á borð við Þýskaland, Holland og Bandaríkin, frá 32-liða úrslitum, eins og staðan er núna. Athugið að tímasetningar eru á breskum tíma, klukkutíma á undan íslenskum.Skjáskot/BBC Leikir við Portúgal, Spán, Frakkland og Argentínu? Miðað við stöðuna í riðlunum núna, og líkleg úrslit í útsláttarkeppninni, myndi England sem sagt byrja á að mæta Portúgal, gæti svo mætt Spáni í 16-liða úrslitum, því næst Frakklandi eða Brasilíu, og svo Argentínu á leið í úrslitaleikinn. Öll þessi lið eru nú „sömu megin“ í útsláttarkeppninni en í hinum helmingnum eru Þýskaland, Holland, Marokkó og Noregur á meðal sterkustu þjóðanna sem þar með gætu mögulega beðið Englands í úrslitaleiknum. Það á hins vegar margt eftir að gerast áður en þessi mál skýrast og til að mynda ljóst að ólíklegt er að Spánn og Portúgal endi í 3. sæti síns riðils eins og staðan er núna. Staða liðanna í 3. sæti í riðlunum tólf í dag. Átta stigahæstu liðin komast áfram í 32-liða úrslit.Skjáskot/Wikipedia Á HM í ár eru í fyrsta sinn 48 lið með og aðeins 16 þeirra falla út eftir riðlakeppnina, áður en 32-liða útsláttarkeppni tekur við. Þetta þýðir að í riðlunum tólf komast tvö lið upp úr hverjum riðli og svo átta lið með bestan árangur í 3. sæti síns riðils. Tvö lið eru þegar úr leik en það eru Mexíkó og Haítí sem ljóst er að enda á botni A- og C-riðils. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Fótbolti Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Fótbolti Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Skemmdi búningsklefann í klúbbhúsinu í fyrra en setti met í ár Golf Varði mark Víðis og Sindra en er mættur á HM Fótbolti Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Enski boltinn Sjö stórmeistarar berjast um sigurinn Sport Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Fótbolti Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Fótbolti Fleiri fréttir Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Amanda allt í öllu í frábærri endurkomu Varði mark Víðis og Sindra en er mættur á HM Ronaldinho gæti tekið fram skóna 46 ára gamall Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Flugu í 22 tíma á rellu án klósetts til að sjá Skota á HM Maður dagsins á HM: „Svikari“ af miklum markvarðaættum Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Sjá meira