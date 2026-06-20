Fótbolti

Leið Eng­lands al­gjör mar­tröð eins og staðan er

Sindri Sverrisson skrifar
Jude Bellingham og Harry Kane voru í stuði í sigrinum gegn Króatíu í fyrsta leik.
Jude Bellingham og Harry Kane voru í stuði í sigrinum gegn Króatíu í fyrsta leik. Getty/Marvin Ibo Guengoer

Miðað við núverandi stöðu í riðlunum á HM karla í fótbolta má segja að Englands bíði alveg sérstaklega erfið leið í útsláttarkeppninni, að heimsmeistaratitlinum.

Englendingar hófu riðlakeppnina á flottum 4-2 sigri gegn Króatíu og eru því í góðum málum fyrir leikina við Gana og Panama.

Þeir sitja í efsta sæti L-riðils en það lið mun í 32-liða úrslitunum mæta liði úr 3. sæti E, H, I, J eða K-riðli (það veltur á árangri liðanna í 3. sæti). 

Eins og staðan er núna þá yrði það stjörnum prýtt lið Portúgals sem England myndi mæta, strax í fyrstu umferð útsláttarkeppninnar, því Portúgal er í 3. sæti K-riðils eftir óvænt jafntefli við Austur-Kongó í fyrsta leik. BBC sýnir á vefsíðu sinni hvernig útsláttarkeppnin myndi líta út miðað við núverandi stöðu í riðlunum.

Hér má sjá leið Englands og fleiri liða úr 32-liða úrslitum, eins og staðan er, þar sem England myndi byrja á að mæta Portúgal 1. júlí. Athugið að tímasetningar eru á breskum tíma, klukkutíma á undan íslenskum.Skjáskot/BBC
Hér má sjá leið liða á borð við Þýskaland, Holland og Bandaríkin, frá 32-liða úrslitum, eins og staðan er núna. Athugið að tímasetningar eru á breskum tíma, klukkutíma á undan íslenskum.Skjáskot/BBC

Leikir við Portúgal, Spán, Frakkland og Argentínu?

Miðað við stöðuna í riðlunum núna, og líkleg úrslit í útsláttarkeppninni, myndi England sem sagt byrja á að mæta Portúgal, gæti svo mætt Spáni í 16-liða úrslitum, því næst Frakklandi eða Brasilíu, og svo Argentínu á leið í úrslitaleikinn.

Öll þessi lið eru nú „sömu megin“ í útsláttarkeppninni en í hinum helmingnum eru Þýskaland, Holland, Marokkó og Noregur á meðal sterkustu þjóðanna sem þar með gætu mögulega beðið Englands í úrslitaleiknum.

Það á hins vegar margt eftir að gerast áður en þessi mál skýrast og til að mynda ljóst að ólíklegt er að Spánn og Portúgal endi í 3. sæti síns riðils eins og staðan er núna.

Staða liðanna í 3. sæti í riðlunum tólf í dag. Átta stigahæstu liðin komast áfram í 32-liða úrslit.Skjáskot/Wikipedia

Á HM í ár eru í fyrsta sinn 48 lið með og aðeins 16 þeirra falla út eftir riðlakeppnina, áður en 32-liða útsláttarkeppni tekur við. Þetta þýðir að í riðlunum tólf komast tvö lið upp úr hverjum riðli og svo átta lið með bestan árangur í 3. sæti síns riðils.

Tvö lið eru þegar úr leik en það eru Mexíkó og Haítí sem ljóst er að enda á botni A- og C-riðils.

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