Óhætt er að segja að andrúmsloftið í Svíþjóð sé þungt eftir 5-1 tap sænska landsliðsins gegn Hollandi á HM í fótbolta í gær. Á aðeins nokkrum dögum hefur stemningin í kringum liðið gjörbreyst.
Svíar hófu keppni á HM á dögunum með 5-1 stórsigri gegn Túnis en tap gærdagsins var jafn stórt og viðbrögðin jafnvel jafn ýkt, bara í algjörlega andstæða átt borið saman við viðbrögðin eftir sigurinn gegn Túnis.
Sænska landsliðið átti engin svör gegn því hollenska. Svíar lentu snemma undir og útlitið bara versnaði og versnaði eftir því sem leið á leikinn.
Hollendingar komust fjórum mörkum yfir og leiknum, að lokum, lauk með 5-1 sigri Hollands sem tyllir sér þar með í toppsæti riðilsins.
Sænska pressan fer ófögrum orðum um frammistöðu sænska landsliðsins í gær. Þar er talað um sögulegt tap, niðurlægingu og martröð á HM.
Um er að ræða stærsta tap Svíþjóðar á HM í 76 ár eða frá því að liðið tapaði fyrir Brasilíu á HM 1950. Lokatölur þar 7-1 sigur Brasilíu.
Sænska landsliðið er enn í góðum séns á að komast áfram í 32-liða úrslitin og mun mæta landsliði Japan í hreinum úrslitaleik í síðustu umferð riðlakeppninnar.