Meloni segir Trump skrökva upp á sig

Ummæli Bandaríkjaforseta um ítalska forsætisráðherrann Giorgiu Meloni hafa hleypt illu blóði í ítalska diplómata. Utanríkisráðherra Ítalíu hefur aflýst heimsókn sinni til Bandaríkjanna vegna málsins.
Þegar Donald Trump var aftur svarinn inn sem Bandaríkjaforseti í janúar 2025 var Meloni eini Evrópuleiðtoginn á gestalistanum enda hefur hún verið einn af hans dyggustu bandamönnum í álfunni síðustu ár.
En nú virðist milliríkjasamband þeirra í uppnámi eftir að ítalski forsætisráðherrann sakaði Trump í gær um að spinna um sig sögur þegar hann sagði í viðtali við ítalska miðilinn La7- TV að Meloni hefði sníkt mynd með sér.
„Hún sárbað mig um að taka með sér mynd,“ sagði Trump um Meloni eftir leiðtogafund G7-ríkjanna. „Ég vorkenndi henni. Hún hefur sennilega verið glöð að ég hafi talað við hana.“
Meloni kvaðst í samfélagsmiðlafærslu vera orðlaus yfir ummælum Trumps og birti myndskeið af sér þar sem hún sagði þau kalla á hiklaus viðbrögð af sinni hálfu.
„Ummæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta eru hreinn uppspuni. Satt best að segja er ég slegin. Ég skil ekki hvers vegna forseti Bandaríkjanna hagar sér svona gagnvart bandamönnum sínum og þetta er ekki í fyrsta sinn sem þetta gerist,“ sagði Meloni í myndskeiði á X.
Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026
Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67
„Ég get aðeins sagt hvað það er mikil skömm að hann hafi ekki sama metnað gagnvart óvinum hins vestræna heims, gagnvart óvinum Bandaríkjanna, leiðtogum hverra hann virðist talsvert bónbetri,“ bætti Meloni við.
Síðar í gær ítrekaði Trump fyrri gagnrýni í garð Meloni. „Ég vil ekkert eiga hana að sem aðdáanda,“ sagði Trump, „vegna þess að hún var ekki til staðar – rétt eins og NATO-hópurinn – hvað varðar Hormússund.“
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem ósætti hefur orðið milli Trump og Melóní. Fyrr á þessu ári kom Meloni páfanum Leó XIV til varnar eftir að Trump hjólaði í hann fyrir að gagnrýna stríðið í Íran.