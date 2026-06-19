Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Agnar Már Másson skrifar 19. júní 2026 23:26 Þessar sunnlensku kýr tengjast fréttinni ekki beint og eru eftir því sem fréttastofa kemst næst blásaklausar. Mynd úr safni. vísir/vilhelm Maður í Noregi er sagður þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo í borginni Molde í dag. Viðbragðsaðilar voru ræstir út að Molde í vestanverðum Noregi í kvöld vegna tilkynningar um vinnuslys. „Tveir eru slasaðir, annar er í alvarlegu ástandi,“ skrifar lögreglan í Mæri og Raumsdal að sögn TV2 í Noregi. Kýr mun hafa ráðist á mennina tvo sem voru við vinnu. „Við fengum meldingu um að maðurinn á sjötugsaldri sé alvarlega særður,“ er haft eftir vettvangsstjóranum Tove Susann Holst-Dynes í frétt TV2. Dýralæknir hafi einnig verið fenginn til ráðgjafar lögreglu. Báðir hafi verið fluttir til aðhlynningar vegna atviksins. Hún segir við héraðsblaðið Romdals Budstikke að slysið hafi orðið utandyra. Tildrög slyssins eru enn óljós. „Hvað fékk dýrið til þess að ráðast á [þá] vitum við ekki, en það gerðist í tengslum við vinnu með dýrinu. Dýralæknirinn hefur einnig verið á svæðinu til að meta ástand kýrinnar. Hún verður ekki aflífuð.“ Noregur Mest lesið Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Innlent Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Innlent Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Innlent „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Innlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent Fleiri fréttir Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Ísrael semur um vopnahlé við Hezbollah Konungur Norðursins sækir að Starmer Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Íranir segjast ætla að taka gjald af siglingum um sundið „Það verða engir konungar“ Telja dráp á rússneskum teiknara „pólitískt launmorð“ Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Fuglaflensan stráfelldi kópa á suðurskautinu Trump undirritaði samkomulag við Írani Spá allt að fjörutíu stiga hita Rex Heuermann fær lífstíðardóm Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Skopmyndateiknari skotinn til bana Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Öll áhöfnin talin af Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Það sem er vitað um samkomulagið við Írani Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Sjá meira