Erlent

Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo

Agnar Már Másson skrifar
Þessar sunnlensku kýr tengjast fréttinni ekki beint og eru eftir því sem fréttastofa kemst næst blásaklausar. Mynd úr safni.
Þessar sunnlensku kýr tengjast fréttinni ekki beint og eru eftir því sem fréttastofa kemst næst blásaklausar. Mynd úr safni. vísir/vilhelm

Maður í Noregi er sagður þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo í borginni Molde í dag.

Viðbragðsaðilar voru ræstir út að Molde í vestanverðum Noregi í kvöld vegna tilkynningar um vinnuslys.

„Tveir eru slasaðir, annar er í alvarlegu ástandi,“ skrifar lögreglan í Mæri og Raumsdal að sögn TV2 í Noregi.

Kýr mun hafa ráðist á mennina tvo sem voru við vinnu.

„Við fengum meldingu um að maðurinn á sjötugsaldri sé alvarlega særður,“ er haft eftir vettvangsstjóranum Tove Susann Holst-Dynes í frétt TV2. Dýralæknir hafi einnig verið fenginn til ráðgjafar lögreglu.

Báðir hafi verið fluttir til aðhlynningar vegna atviksins. Hún segir við héraðsblaðið Romdals Budstikke að slysið hafi orðið utandyra. Tildrög slyssins eru enn óljós.

„Hvað fékk dýrið til þess að ráðast á [þá] vitum við ekki, en það gerðist í tengslum við vinnu með dýrinu. Dýralæknirinn hefur einnig verið á svæðinu til að meta ástand kýrinnar. Hún verður ekki aflífuð.“

Noregur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið