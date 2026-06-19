„Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Freyja Þórisdóttir skrifar 19. júní 2026 10:55 Önnu Kristjánsdóttur þarf vart að kynna en nú, 74 ára gömul, segist hún sátt við lífið og stefnir ótrauð á að verða 100 ára. Í nýjasta þætti Ísland í dag náði Hödd Vilhjálmsdóttir tali af Önnu Kristjánsdóttur, sem er nýflutt aftur til Íslands eftir sjö ára dvöl á Tenerife. Anna, sem er nú 74 ára gömul, varð landsþekkt sem fyrsta íslenska trans konan er steig fram undir eigin nafni. Síðan hefur hún verið áberandi í íslenskri umræðu og birtir reglulega Facebook-pistla þar sem hennar ríki húmor og beitti húmor vekja gjarnan mikla athygli. „Hugurinn leitaði alltaf heim þótt ég væri stödd annars staðar, fyrst í mörg ár í Svíþjóð og seinna núna á Tenerife,“ segir Anna sem er nýflutt heim frá Tenerife. Hún segist helst sakna hitans en að hann hafi einmitt verið það sem heillaði mest og varð til þess að hún fluttist til eyjunnar fögru þegar hún hætti að vinna árið 2019. Það fyrsta sem hún keypti sér að borða við heimkomuna var ýsa í raspi sem reyndist svo vera þorskur. Hún segir frá því að á meðan hún bjó úti hafi henni reglulega verið send íslensk ýsa, „það var ekki eins og ég væri að svelta“. Anna segist hafa orðið að losa sig við bókasafnið sitt þegar hún flutti erlendis en hún var áður fyrr „á kafi í ættfræði“ og segist sakna safnsins mjög. „Ég spyr ekki beint „hverra manna ert þú?“ en það líður aldrei á löngu uns ég veit hverra manna fólk er,“ segir hún og bætir við að það sé oft ótrúlegasta fólk sem reynist vera náskylt henni. Finnst þér gaman að hreiðra um þig? „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr,“ segir Anna en hún segir enn langt í land með að gera nýju íbúðina nógu heimilislega. Hún segir eftirlaunin sín vera nógu góð til þess að hún þurfi ekki að hafa áhyggjur af peningum, enda var hún þrældugleg alla ævi að vinna. Hún var lengi til sjós og segir sinn besta tíma í starfi hafa verið eftir að hún hóf stórf í stjórnstöð Orkuveitunnar. Það hafi verið erfitt á köflum og mikið álag, enda vaktavinna allan sólarhringinn, en að hún hafi notið sín vel og haft gaman af. Í þættinum, sem sjá má í spilara hér fyrir ofan, opnar Anna sig um það að geta notið sín ein og hvernig henni þyki gott að vera ein heima á kvöldin og ljúga að alþjóð í gegnum tölvuna. Ísland í dag Spánn Matur Mest lesið Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Lífið Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Tónlist Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Lífið Anna stefnir ótrauð á að verða hundrað ára Lífið Leikkonan Margrét Helga Jóhannesdóttir er látin Lífið Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Bíó og sjónvarp Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Lífið Hipsumhaps rýfur þögnina Tónlist Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Lífið Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Lífið Fleiri fréttir Anna stefnir ótrauð á að verða hundrað ára Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Leikkonan Margrét Helga Jóhannesdóttir er látin Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Tuttugu gellur á einu kvöldi Dorrit á trampólíni 24 Jump Street á leiðinni Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Sjá meira