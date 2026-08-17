Egill Heiðar og Kittý selja Garðabæjarslotið

Egill Heiðar Anton Pálsson Borgarleikhússtjóri og athafnakonan Kittý Johansen hafa sett einbýlishús sitt að Melhæð 5 í Garðabæ á sölu. Eignin er 321 fermetri að stærð og ásett verð hennar 249,5 milljónir króna.
Egill og Kittý hafa verið saman síðan sumarið 2024 en þekkst síðan þau voru unglingar. Kittý seldi íbúð sína að Hallakri í byrjun síðasta árs og keyptu þau Melhæðina saman síðasta sumar. Egill bjó um árabil í Noregi en sneri aftur til landsins þegar hann tók við stöðu Borgarleikhússtjóra af Brynhildi Guðjónsdóttur í apríl 2025.
Húsið er byggt árið 1992 og er 321,4 fermetrar að stærð. Þá fylgir einbýlishúsinu aukaíbúð í hluta af bílskúr. Húsið er vel staðsett í botnlangagötu á mörkum Garðabæjar og Kópavogs og stutt í bæði Krónuna í Garðabæ, Smáralind, skóla og aðra þjónustu.
Við húsið er pallur og fyrir framan það eru hellulögð bílastæði og bílskúr. Umhverfis húsið er 1.066 fermetra lóð sem er gróðri vaxin og á henni er geymsluskúr. Nýlega er búið að mála húsið að innan sem utan og var þak yfirfarið og málað árið 2026.
Aðalhæðin skiptist í forstofu, áttatíu fermetra stofu með átta metra lofthæð, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi (þar af annað inn af hjónaherbergi), aukaforstofu og þvottaherbergi. Þá er innangengt í stóran bílskúr og búið að breyta helmingi hans í aukaíbúð með sérinngangi. Efri hæðin skiptist svo í sjónvarpsstofu og tvö svefnherbergi.
Nánar má lesa um húsið á fasteignavef Vísis og hægt að sjá myndir hér að neðan: