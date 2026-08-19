Lífið

Jinny Lu er ljótasti hundur í heimi 2026

Freyja Þórisdóttir skrifar
Jinny Lu hafði verið skráð til keppni þrisvar þegar hún keppti og vann í sinni fjórðu „Ljótasti hundurinn“-keppni. Í verðlaun hlaut hún pening, bikar og godrykkjasamstarf.
Jinny Lu hafði verið skráð til keppni þrisvar þegar hún keppti og vann í sinni fjórðu „Ljótasti hundurinn“-keppni. Í verðlaun hlaut hún pening, bikar og godrykkjasamstarf. AP

Keppni um ljótasta hund heims fór fram í fimmtugasta skipti í ár en pug-hundurinn Jimmy Lu, sem er sex ára gömul, hreppti hnossið í ár. Hún hafnaði í öðru sæti í fyrra en þetta var í fjórða skipti sem hún var meðal keppenda. Skipuleggjendur hafa sagt raunverulegan tilgang keppninnar vera að hvetja fólk til að ættleiða gæludýr frekar en að kaupa.

Keppendur voru alls níu talsins í ár en keppnin fór fram í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Í staðarmiðlinum NBC Bay Area er sagt frá því að Jinny Lu, ásamt eiganda sínum Michelle Grady, hafi farið heim með bikar og fimm þúsund dollara, eða um sex hundruð þúsund íslenskar krónur, í verðlaun. MUG Root Beer, einn af styrktaraðilum keppninnar, muni einnig framleiða takmarkað upplag af gosdósum með andliti Jinny Lu á.

Tíður gestur í grunnskólum

Sá sem lenti í öðru sæti í ár, Pinky, sem er blanda af chihuahua og pomeranian, fór heim með þrjú þúsund dollara í verðlaun, eða um þrjú hundruð og sjötíu þúsund íslenskar krónur, sá sem rataði í þriðja sæti keppninnar, chihuahua-blandan Otto, fékk tvö þúsund dollara í verðlaun, eða um tvö hundruð fjörutíu og fjögur þúsund íslenskar krónur.

Í umfjöllun NBC Bay Area kemur fram að sigurvegaranum, Jinny Lu, hafi verið bjargað úr hundakjötsiðnaðinum í Suður-Kóreu en hún var ættleidd fyrir um fjórum árum og býr ásamt eigendum sínum í borginni Ukiah í Kaliforníu-fylki. Hún er tíður gestur á hjúkrunarheimilum fyrir fólk með heilabilanir sem og í grunnskólum þar sem hún vekur oft mikla lukku, er fram kemur í umfjölluninni.

Hér fyrir neðan má líta þá fjölbreyttu hunda sem voru taldir einstaklega ljótir af eigendum sínum eða þá þeim sem skráðu þá til leiks:

Hundurinn Ottó stóð sig með prýði í keppninni en eigandi hans er Melinda Berry. Munnsvipur Ottós var talinn einkar ljótur.AP

Hin sjö ára gamla Poppy skartaði sínu fegursta bleiklitaða pússi á keppninni í stíl við hjartalaga nafnmerki.AP

Pinky var sem fyrr segir í þriðja sæti en athygli vekur að langflestir, ef ekki allir, hundarnir sem kepptu um titilinn eru smáhundar. Pinky var reyndar sá eini sem er albínói: alveg án litarefnisins melaníns í húð, hári og augum.AP

Jinny Lu var hoppandi kát með sigurinn en það var engin hundaheppni að hún vann heldur var það mat þriggja manna dómnefndar að hún væri ófríðust keppenda.AP

Mikið margmenni hafði safnast saman við rauða hundadregilinn til að fylgjast með keppendum trítla inn á keppnisvettvanginn.AP

Keppendurnir voru ekki einu lukkudýrin, það voru nokkrir tvífætlingar fengnir til að vappa um með gríðarstórar hundagrímur, áhorfendum eflaust til mikillar gleði.AP

Það er svipur með þessum en það var aðeins annar þeirra sem lenti á palli.AP

Hundurinn Little Prince er svon sannarlega litli prinsinn hans pabba síns, Christopher Wonder, en það er fallegt að sjá hversu mikil aðdáun skín úr augum eigandans á þessari mynd.AP

Það má nánast gefa sér það að hin tólf ára gamla Clara hafi lagt á sig lengsta ferðalagið til þess að taka þátt í keppninni en hún ferðaðist til Kaliforníu frá Póllandi. Það er spurning hvort hún endurtaki leikinn að ári þrátt fyrir slakan árangur og háan aldur.AP
Bandaríkin Hundar Fegurðarsamkeppnir


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