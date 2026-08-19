Jinny Lu er ljótasti hundur í heimi 2026

Keppni um ljótasta hund heims fór fram í fimmtugasta skipti í ár en pug-hundurinn Jimmy Lu, sem er sex ára gömul, hreppti hnossið í ár. Hún hafnaði í öðru sæti í fyrra en þetta var í fjórða skipti sem hún var meðal keppenda. Skipuleggjendur hafa sagt raunverulegan tilgang keppninnar vera að hvetja fólk til að ættleiða gæludýr frekar en að kaupa.
Keppendur voru alls níu talsins í ár en keppnin fór fram í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Í staðarmiðlinum NBC Bay Area er sagt frá því að Jinny Lu, ásamt eiganda sínum Michelle Grady, hafi farið heim með bikar og fimm þúsund dollara, eða um sex hundruð þúsund íslenskar krónur, í verðlaun. MUG Root Beer, einn af styrktaraðilum keppninnar, muni einnig framleiða takmarkað upplag af gosdósum með andliti Jinny Lu á.
Sá sem lenti í öðru sæti í ár, Pinky, sem er blanda af chihuahua og pomeranian, fór heim með þrjú þúsund dollara í verðlaun, eða um þrjú hundruð og sjötíu þúsund íslenskar krónur, sá sem rataði í þriðja sæti keppninnar, chihuahua-blandan Otto, fékk tvö þúsund dollara í verðlaun, eða um tvö hundruð fjörutíu og fjögur þúsund íslenskar krónur.
Í umfjöllun NBC Bay Area kemur fram að sigurvegaranum, Jinny Lu, hafi verið bjargað úr hundakjötsiðnaðinum í Suður-Kóreu en hún var ættleidd fyrir um fjórum árum og býr ásamt eigendum sínum í borginni Ukiah í Kaliforníu-fylki. Hún er tíður gestur á hjúkrunarheimilum fyrir fólk með heilabilanir sem og í grunnskólum þar sem hún vekur oft mikla lukku, er fram kemur í umfjölluninni.
Hér fyrir neðan má líta þá fjölbreyttu hunda sem voru taldir einstaklega ljótir af eigendum sínum eða þá þeim sem skráðu þá til leiks: