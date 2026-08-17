Sumarball fyrir menntaskólanema gekk eins í sögu segja skipuleggjendur. Sex hundruð ungmenni skemmtu sér undir berum himni án allra vímuefna.
Aron Valur Gunnlaugsson og Ketill Ágústsson hafa síðustu þrjú sumur haldið sumarball og brekkusöng við Hlégarð í Mosfellsbæ fyrir ungmenni á aldrinum sextán til átján ára, krakka sem eru á leið á sitt fyrsta, annað eða þriðja ár í framhaldsskóla.
Veðurguðirnir voru með skipuleggjendum í liði í ár og gekk hátíðin gríðarlega vel.
„Það var ógeðslega gaman að sjá hvað allir voru að hafa gaman, við vorum heppnir með veður, það var sól allan daginn. Það voru matarvagnar og fótboltavöllur. Þetta leit mjög vel út,“ segir Aron Valur.
Um sex hundruð ungmenni mættu á ballið.
„Þegar við vorum sjálfir í menntaskóla, sem var nú bara í fyrra og hittífyrra, ákváðum við að prófa einhvern svona viðburð því það var enginn stemningsviðburður fyrir okkar aldur. Þetta virkaði mjög vel þannig við ákváðum að halda áfram með þetta. Við erum með öll leyfi og erum í góðu samtali við lögregluna og Mosfellsbæ. Það voru engin ofbeldisbrot sem var mjög ánægjulegt,“ segir Ketill.
Þeir segja íbúa hverfisins almennt ánægða með framtakið.
„Það var enginn að pirra sig á þessu. Það voru allir bara rosa ánægðir með að það væri verið að gera eitthvað fyrir þessa krakka. Þetta væri nostalgíupartí,“ segir Aron Valur.
„Það var ein miðaldra kona að tala um að hún hefði viljað mæta í partíið,“ segir Ketill.
Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, er ánægður með framtakið.
„Mér heyrist að bæjarbúar séu ekki annað en ánægðir með að það sé eitthvað gert fyrir þennan aldurshóp sem stundum gleymist. Þetta eru krakkar sem komast kannski ekki inn á stóru fullorðinsböllin og eru of gamlir fyrir félagsmiðstöðvarnar. Það er virkilega mikil ánægja með þetta og vel skipulagður viðburður,“ segir Hilmar.