Prjóna á klúbbnum án þess að prjóna yfir sig

„Við sáum myndband af svipuðum viðburði erlendis og okkur langaði mikið að slá til og halda svipað hérna heima,“ segja þær Embla Líf Hallsdóttir, Ingveldur Gröndal og Kamilla Tryggvadóttir sem standa fyrir prjónaviðburði á Tipsý á fimmtudag. Stelpurnar eru góðar vinkonur en mis miklir reynsluboltar þegar það kemur að prjónaskap.
Embla, Kamilla og Ingveldur kynntust fyrir nokkrum árum í starfi Ungra athafnakvenna og hafa gaman að því að bralla ýmislegt skemmtilegt.
„Ég verð að viðurkenna að ég hef ekki snert prjóna frá því í handavinnutíma í tíunda bekk,“ segir Ingveldur kímin og bætir við: „Ég er samt alltaf til í stemningu og elska að framkvæma góðar hugmyndir með flottum konum, enda er ég sjálf í viðburðastjórnun. Svo hlakka ég mikið til að rifja upp gamla prjónatakta og sjá hvað það leiðir af sér. Ein eftirminnilegasta gjöf sem ég hef nokkurn tíma fengið er einmitt prjónuð peysa frá Kristínu Maríu vinkonu minni.“
Kamillu var lengi búin að dreyma um að læra að prjóna en miklaði það fyrir sér.
„Svo fyrir um sex árum ákvað ég bara að byrja því mig langaði að finna mér áhugamál í fæðingarorlofinu sem gæti aðeins róað hugann. Ég var oft að rekast á aðrar konur í svo fallegum peysum sem mig langaði að eignast sjálf, sem var mér mikill hvati.“
Hún segir prjónaskapinn fyrst og fremst snúast um að byrja og gefa sér tíma til að læra í rólegheitunum.
„Ég fann fljótt hvað það er ótrúlega gott að hafa eitthvað í höndunum sem krefst þess að maður hægi aðeins á sér og einbeiti sér,staldri við í augnablikinu og njóti, helst yfir gôðum kaffibolla.
Prjón er nefnilega einskonar jóga fyrir höfuðið hjá mér, bara lykkja fyrir lykkju og allt annað fær aðeins að bíða á meðan ég fæ að gleyma mér og dunda. Það fer enginn smá tími og vinna í eina flík og þess vegna er líka svo sérstök tilfinning að ganga í einhverju sem maður hefur búið til sjálfur.“
Embla Líf lærði að prjóna hjá ömmu sinni og hefur tekið upp prjónana af og til en þó í auknum mæli upp á síðkastið.
„Ég elska að sjá hvað prjónið er vinsælt og fylgjast með öllum listaverkunum sem hafa orðið til. Prjónið er svipað hjá mér og hjá Kamillu, það er eitthvað við það að staldra við og njóta þess að vera í augnablikinu. Prjónagjafir finnst mér einstaklega fallegar og ég held mikið upp á þær.“
Stelpurnar segja upplagt að prófa nýjar leiðir til að prjóna og hugsa út fyrir kassann.
„Prjón tengir svo skemmtilega saman kynslóðir. Fólk getur setið saman yfir sama áhugamálinu, kennt hvort öðru og miðlað einhverju áfram sem hefur fylgt okkur svo lengi. Það er einmitt svolítið það sem okkur langaði að taka með okkur inn á viðburðinn.
Af hverju þarf prjón alltaf að vera heima í sófa þegar við getum tekið prjónana með okkur út, fengið okkur kokteil, hlustað á góða tónlist og kynnst nýju fólki allt á sama tíma? Við viljum að þetta sé viðburður fyrir öll; vana prjónara, byrjendur og líka þau sem langar bara að kíkja við, fá sér drykk og vera með í stemningunni.“
Vanir prjónarar verða á staðnum og geta hjálpað öðrum af stað.
„Þannig að vonandi verður þetta blanda af prjóni, tengslamyndun og bara virkilega skemmtilegu kvöldi, segja þær brosandi.
Margir í kringum stelpurnar eru að prjóna Skjól peysuna í tengslum við herferð Kvennaathvarfsins Rjúfum mynstrið sem hefur verið út um allt undanfarið.
„Okkur fannst ótrúlega magnað að sjá hvað garnið í peysuna seldist hratt upp þegar uppskriftin kom út, hvað það segir mikið um samstöðuna í kringum verkefnið.
Það væri svo frábært að sjá fólk mæta í Skjól peysunum sínum á kvennafrídaginn 24. október og sýna samstöðu þar. Þetta sýnir líka svo vel hvað prjón getur verið miklu meira en bara áhugamál. Það getur skapað samtal, tengt fólk saman og orðið tákn um samstöðu,“ segja stelpurnar að lokum.
View this post on Instagram A post shared by Tipsy bar & lounge (@tipsybarrvk)
A post shared by Tipsy bar & lounge (@tipsybarrvk)
Prjónapartýið verður haldið á Tipsý bar fimmtudaginn 20. ágúst og fjörið hefst klukkan 20:00. Plötusnúðurinn Sigyn þeytir skífum og garnverslunin Garníkó verður á svæðinu.