Lögmenn Duane Keith Davis, sem grunaður er um að hafa skipulagt morðið á tónlistarmanninum Tupac Shakur árið 1996, voru í þeirri undarlegu stöðu í gær að reyna að sannfæra kviðdóm um að skjólstæðingur þeirra væri þekktur lygalaupur.
Réttarhöld yfir Davis hófust í gær en hann er hefur verið sakaður um að hafa lagt á ráðin um morðið á Tupac til að hefna fyrir árás rapparans og fylgdarlið hans á frænda Davis, Orlando Anderson, á MGM Grand hótelinu sama dag.
Davis, sem var jafnan kallaður Keffe D, fór fyrir Crips gengi í Compton í Kaliforníu og átti í útistöðum við Bloods gengi á svæðinu. Báðir hópar voru staddir í Las Vegas daginn sem Tupac var myrtur, til að vera viðstaddir bardaga Mike Tyson og Bruce Seldon.
Saksóknarar sögðu fyrir dómi í gær að Davis hefði farið fyrir hóp sem fór á eftir Tupac og Marion „Suge“ Knight, fyrrverandi forstjóra Death Row Records í kjölfar árásarinnar á Andreson. Þeir röktu hvernig skotið hefði verið á bifreið Tupac og Knight úr bifreið Davis og fylgdarliðs hans, með þeim afleiðingum að byssukúla strauk Knight og Tupac særðist alvarlega.
Tónlistarmaðurinn lést af sárum sínum fimm dögum síðar.
Aðal sönnunargögnin í málinu gegn Davis eru frásagnir hans sjálfs af atburðarásinni, sem hann hefur lýst bæði í viðtölum við lögreglu og í útgefnum endurminningum sínum. Samkvæmt Davis var það frændi hans, Anderson, sem skaut Tupac banaskotinu en hann lést árið 1998. Eins og fyrr segir freistuðu verjendur Davis þess hins vegar í gær að sannfæra kviðdóminn um að ekkert væri að marka skjólstæðing þeirra, þar sem hann væri þekktur fyrir ýkjur og skáldskap.
Morðið á Shakur hefur verið uppspretta samsæriskenninga í 30 ár og Davis sjálfur bendlað tónlistarmógúlinn Sean Combs við glæpinn. Deilur höfðu verið uppi milli Death Row Records og Bad Boy Records, útgáfufélags Combs, og Davis hefur gert því skóna í gegnum tíðina að Combs hafi viljað Tupac dauðan.
Combs, sem afplánar dóm í New York, kom hins vegar aðeins einu sinni við sögu í gær, þegar saksóknarinn í málinu sagði gengi Davis hafa sinnt öryggisvörslu fyrir tónlistarmanninn.
Ekkert bendir til þess að Combs muni bera vitni við réttarhöldin. Þá hefur Knight sagt að hann hafi engan áhuga á að taka þátt í réttarhöldunum.