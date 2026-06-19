Erlent

Íranir segjast ætla að taka gjald af siglingum um sundið

Kjartan Kjartansson skrifar
Skilti í Beirút í Líbanon með mynd af Ali Khamenei heitnum (t.v.) og syni hans Mojtaba Khamenei, nýjum æðstaklerki Írans. Bandaríkjamenn og Ísraelar felldu Ali Khamenei í árásum sínum á Íran í vetur.
Skilti í Beirút í Líbanon með mynd af Ali Khamenei heitnum (t.v.) og syni hans Mojtaba Khamenei, nýjum æðstaklerki Írans. Bandaríkjamenn og Ísraelar felldu Ali Khamenei í árásum sínum á Íran í vetur. Vísir/EPA

Gjaldtaka af skipum sem sigla um Hormússund hefst eftir að tveggja mánaða viðræðum Írana og Bandaríkjamanna lýkur, að sögn íranskra stjórnvalda. Samkomulag sem skrifað var undir í vikunni kveður á um að sundið verði opnað og án gjaldheimtu.

Mohammad Bagher Ghalibaf, aðalsamningamaður Írans, segir að gjaldið verði lagt á til þess að mæta kostnaði Írana við að hafa umsjón með umferð um Hormússund.

Þá segjast Íranir frábiðja sér að Evrópuríki sendi flota til þess að fylgja flutningaskipum í gegnum sundið, að því er kemur fram í frétt breska blaðsins The Guardian.

Ísraelar gætu einnig reynst þrándur í götu þess að samkomulagið haldi. Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, sagði í gær að „öryggissvæði“ sem Ísraelar hafa komið upp í sunnanverðu Líbanon verði viðhaldið eins lengi og öryggi Ísraels krefjist.

Að minnsta kosti sextán létust í árásum Ísraela á sunnanvert Líbanon sem hófust í gærkvöldi, að sögn stjórnvalda í Beirút. Ísraelar sögðu árásirnar viðbragð við endurteknum brotum Hezbollah-samtakanna, bandamönnum Írana, á vopnahléi.

Íranir telja að samkomulag þeirra við Bandaríkin feli í sér að Ísraelar þurfi að draga herlið sitt til baka frá Líbanon. Ísraelar hersetja nú um 600 ferkílómetra svæði við landamæri ríkjanna.

Ekkert verður af viðhafnarundiritun samkomulags Bandaríkjanna og Írans sem átti að fara fram í Sviss í dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian, íranski starfsbróðir hans, skrifuðu rafrænt undir samkomulagið í vikunni.

Íran Bandaríkin Ísrael Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bensín og olía Jarðefnaeldsneyti Skipaflutningar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið