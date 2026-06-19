Íranir segjast ætla að taka gjald af siglingum um sundið Kjartan Kjartansson skrifar 19. júní 2026 06:32 Skilti í Beirút í Líbanon með mynd af Ali Khamenei heitnum (t.v.) og syni hans Mojtaba Khamenei, nýjum æðstaklerki Írans. Bandaríkjamenn og Ísraelar felldu Ali Khamenei í árásum sínum á Íran í vetur. Vísir/EPA Gjaldtaka af skipum sem sigla um Hormússund hefst eftir að tveggja mánaða viðræðum Írana og Bandaríkjamanna lýkur, að sögn íranskra stjórnvalda. Samkomulag sem skrifað var undir í vikunni kveður á um að sundið verði opnað og án gjaldheimtu. Mohammad Bagher Ghalibaf, aðalsamningamaður Írans, segir að gjaldið verði lagt á til þess að mæta kostnaði Írana við að hafa umsjón með umferð um Hormússund. Þá segjast Íranir frábiðja sér að Evrópuríki sendi flota til þess að fylgja flutningaskipum í gegnum sundið, að því er kemur fram í frétt breska blaðsins The Guardian. Ísraelar gætu einnig reynst þrándur í götu þess að samkomulagið haldi. Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, sagði í gær að „öryggissvæði“ sem Ísraelar hafa komið upp í sunnanverðu Líbanon verði viðhaldið eins lengi og öryggi Ísraels krefjist. Að minnsta kosti sextán létust í árásum Ísraela á sunnanvert Líbanon sem hófust í gærkvöldi, að sögn stjórnvalda í Beirút. Ísraelar sögðu árásirnar viðbragð við endurteknum brotum Hezbollah-samtakanna, bandamönnum Írana, á vopnahléi. Íranir telja að samkomulag þeirra við Bandaríkin feli í sér að Ísraelar þurfi að draga herlið sitt til baka frá Líbanon. Ísraelar hersetja nú um 600 ferkílómetra svæði við landamæri ríkjanna. Ekkert verður af viðhafnarundiritun samkomulags Bandaríkjanna og Írans sem átti að fara fram í Sviss í dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian, íranski starfsbróðir hans, skrifuðu rafrænt undir samkomulagið í vikunni. Íran Bandaríkin Ísrael Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bensín og olía Jarðefnaeldsneyti Skipaflutningar Mest lesið „Það verða engir konungar“ Erlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Innlent Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Innlent Segir óheimilt hafi verið að sigla af stað með mótmælandann um borð Innlent „Sjaldan verið jafn góður tími og núna fyrir kaupendur“ Innlent Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Lögregla varar við svikahrappi í Árbæ Innlent „Þetta er eitthvert langsóttasta bull sem ég hef heyrt“ Innlent Fleiri fréttir „Það verða engir konungar“ Telja dráp á rússneskum teiknara „pólitískt launmorð“ Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Fuglaflensan stráfelldi kópa á suðurskautinu Trump undirritaði samkomulag við Írani Spá allt að fjörutíu stiga hita Rex Heuermann fær lífstíðardóm Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Skopmyndateiknari skotinn til bana Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Öll áhöfnin talin af Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Það sem er vitað um samkomulagið við Írani Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Réðust á dómkirkjuna í Kænugarði Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri Sjá meira