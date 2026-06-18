Engar ungar konur létust af völdum leghálskrabbameins í Bretlandi á fimm ára tímabili í fyrsta skipti í sögunni. Talið er að bólusetningar gegn HPV-veiru sem hófust árið 2008 hafi bjargað um tvö hundruð mannslífum.
Rannsókn sem birt var í læknaritinu Lancet sýnir að dauðsföll af völdum leghálskrabbameins séu orðin mun fátíðari eftir að stúlkum á skólaaldri var boðið bóluefni gegn HPV-veiru fyrir átján árum. Veiran er talin ábyrg fyrir 99 prósentum tilfella leghálskrabbameins.
Engin kona á aldrinum tuttugu til 24 ára lést úr leghákskrabbameini í Bretlandi frá 2020 til 2024 og er það sagt í fyrsta skipti sem meinið veldur engum dauðsföllum á fimm ára tímabili, að því er segir í frétt breska ríkisútvarpsins.
Áður en bólusetningar hófust létust um tuttugu konur fyrir þrítugt á hverju ári. Svo gott sem engar líkur eru nú taldar á að stúlkur sem eru bólusettar tólf eða þrettán ára gamlar láti af völdum leghálskrabbameins fyrir þrítugt.
„Það er ótrúlegt að hugsa til þess að ein sprauta geti nánast útrýmt tiltekinni tegund krabbameins,“ hefur BBC eftir Peter Sasiene, aðalhöfundi greinarinnar frá Háskóla Maríu drottningar í London.
Leghálskrabbamein er eftir sem áður eitt algengasta krabbameinið á meðal breskra kvenna. Um 3.300 þeirra greinast með meinið á hverju ári.
Byrjað var að bólusetja gegn HPV-veiru á Íslandi árið 2011. Aðeins stúlkur fengu bóluefnið framan af en fyrir tveimur árum var byrjað að bjóða það börnum á tilteknum aldri óháð kyni.