Euphoria-stjörnurnar Alexa Demie og Hunter Schafer eru mættar til landsins til að fagna fjölbreytileikanum og fanga almyrkvann með berum augum.
Demie og Schafer komu til landsins í gær og flugu með vél Icelandair hingað.
Heimildir fréttastofu herma að Demie og Schafer ætli að mæta til að fagna Hinsegin dögum sem fara fram og jafnvel kíkja á Gleðigönguna sem gengin verður í miðbæ Reykjavíkur núna eftir hádegi.
Schafer hefur talað opinberlega um það að vera trans kona auk þess sem hún tók þátt í ákæru gegn lögum sem komu í veg fyrir það að trans fólk í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum mætti nota almeningssalerni sem samræmast kyni þess.
Þá komu vinkonurnar einnig til landsins til að sjá almyrkvann sem verður hér þann 12. ágúst. Búist er við töluverðum fjölda ferðamanna til landsins.
Líkt og kom fram léku Schafer og Demie saman í unglingaþáttunum Euphoria, sem annars vegar Jules Vaughn og hins vegar Maddie Perez.
Schafer hefur einnig leikið í Hungurleikunum: Danskvæði um söngfugla og slöngur og eitt nýjasta hlutverk hennar er í kvikmyndinni Mother Mary.
Demie hefur sjálf talað um það að hún hfai íhugaði um tíma að hætta að vinna sem leikkona þar sem bransinn í Hollywood ráði sjaldan leikara af suðuramerískum uppruna. Á þeim fjórum árum sem liðu á milli þess að sería tvö og þrjú komu út af Euphoria fékk hún tvö lítil hlutverk.