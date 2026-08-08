„Það var vissulega ákveðin áhætta fyrir að fara út í þetta ævintýri með manni sem ég hafði einungis hitt þrisvar í persónu. En maður tapar bara þeim skotum sem maður tekur ekki og í versta falli hefði bara myndast vinskapur út úr þessu,“ segir Erlingur Sigvaldason, sem giftist ástinni sinni David Evan Brooks við óhefðbundna og hátíðlega athöfn í Michigan, Bandaríkunum um síðustu helgi.
Strákarnir klæddust báðir bláum jakkafötum úr sitt hvorum litatóninum en allar konurnar fengu fyrirmæli um að mæta í hvítu, sem kom ansi skemmtilega út.
Erlingur vinnur sem starfsnámsnemi í Seljaskóla en David er stærðfræðingur og barþjónn á Sjávargrillinu. Örlögin gripu heldur betur í taumana þegar David skellti sér í skólaferð til Íslands og þeir vissu fljótt að þarna höfðu þeir fundið stóru ástina í sínu lífi. Blaðamaður ræddi við þá um stóra daginn, fyrstu kynni og ástina.
Hvað eruð þið búnir að vera saman lengi?
Við erum búnir að vera saman í fjögur ár. Við kynntumst þegar David var ferðamaður á Íslandi og hann var í skólaferð á vegum Western Michigan University. Við kynntumst örlagaríka nótt á Kiki 6. maí 2022, tveimur dögum fyrir afmælið mitt, Erlings.
Þrátt fyrir lítinn tíma og takmörkuð tækifæri til þess að hittast restina af ferð Davids þá gripum við hverja gæs og áttum þrjú kvöld saman, tengingin var mjög sterk. David bauð mér, Erlingi, að koma til Michigan í Ágúst og tók ég tilboðinu.
Við enduðu á því að fara í road-trip í kringum Lake Michigan, þar sem við urðu ástfangnir, en bílferðin tekur um 26 tíma og var það yfir marga daga. Það var vissulega ákveðin áhætta fyrir að fara út í þetta ævintýri með manni sem ég hafði einungis hitt þrisvar í persónu. En maður tapar bara þeim skotum sem maður tekur ekki og í versta falli hefði bara myndast vinskapur út úr þessu.
Í þessari ferð, í Green Bay Wisconsin, kynnumst við dragdrottningunni sem kom fram í brúðkaupsveislunni. Við urðum dolfallnir fyrir henni og tölum við hana eftir showið, en þá kemur í ljós að þetta var í annað skiptið sem hún kom fram.
Fjórum árum síðar hefur hún vaxið mikið á sviði drags í Wisconsinfylki, við héldum bandi á Facebook og fannst frábært að fá hana til þess að koma fram í brúðkaupsveislunni. Hún er stór hluti af okkar upphafi og okkar sögu.
Við byrjum saman eftir ferðina og hefst ár af fjarsambandi, mörgum flugferðum og óvissu. David flytur til Íslands í nóvember 2023 á atvinnuleyfi, sem var heljarinnar vinna, en við vildum búa saman áður en við tækjum ákvörðun um að gifta okkur. Svo giftum við okkur, bæði fyrir ástina og stöðugleikann, 10. júlí 2025. David stefnir á ríkisborgararétt og líf á Íslandi næstu árin.
Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?
Við vorum í raun ekki með neina trúlofun heldur áttum við hjartnæmt samtal um framtíð okkar. Við giftum okkur hjá Sýslumanni 10. júlí í garði foreldra minna, það var mjög hógvær stund.
1. ágúst var langþráður fögnuður þar sem báðar fjölskyldur sameinast.
Hvað voruð þið búnir að vera lengi að skipuleggja þetta?
Við höfum undirbúið stóra daginn í tæpt ár. Undirbúningurinn var að mestu leyti í höndum móður Davids og var það unnið þvert á landamæri í ótal myndsímtölum á milli Michigan og Íslands.
Hvar hélduð þið giftingu?
Í ráðhúsi Novi-borgar í Michigan.
Hvernig var stóri dagurinn?
Giftingardagurinn var frábær, við undirbjuggum athöfnina en hún var óvenjuleg. Við þurftum að undirbúa athöfn með dragdrottningu sem var hluti af showinu.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Við vorum sammála um helstu atriði, en David vildi sérstaklega fá dragdrottningu í athöfnina og náði hann að sannfæra mig um að það yrði ógleymanlegt, sem það reyndist einmitt verða.
Hvað fannst ykkur mikilvægast?
Að sameina fjölskyldur okkar sem munu ekki fá mörg tækifæri til að hittast þegar haf aðskilur þær. Foreldrum Davids þótti dýrmætt að fá að kynnast Íslendingunum og fá góða innsýn í það góða fólk sem David er umvafinn.
Hvernig gekk að velja fötin og hvaðan sóttuð þið innblásturinn fyrir það?
Við völdum jakkaföt hjá jakkafataleigu og var ákveðið að ég yrði í dökkbláum jakkafötum þar sem ég er ljósari yfirlitum og David í ljósbláum jakkafötum þar sem hann er með dekkra hár.
Fengu gestir einhverjar leiðbeiningar fyrir klæðaburð?
Þar sem engin brúður var í þessu brúðkaupi þá fengu konur þau fyrirmæli að mæta í hvítu, sem er yfirleitt harðbannað í hefðbundnum brúðkaupum.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Við tókum innblástur frá okkar persónuleikum. Við erum hvorugir þeir alvörugefnustu og vildum ná að fanga það í veislunni og fögnuðinum. Við vorum ekki að ofhugsa smáatriði, þar sem að við vissum værum umkringdir stórkostlegu fólki og samveran var það sem myndi alltaf standa upp úr.
Hvað stendur upp úr?
Það var mjög áberandi hvað Íslendingar og Michiganbúar ná vel saman og ná persónuleikar og húmor vel saman. Það var sérstaklega úthugsað hvernig hægt yrði að blanda hópunum saman. Við vorum með „Meet and greet“ á föstudeginum þar sem að bingó fólksins var spilað, bingó þar sem fólk þarf að tala saman.
Í veislunni sjálfri á laugardeginum var spurningakeppni Davids og Erlings sem dragdrottningin hélt og þar var skilyrði að einn Íslendingur sé í hverju liði þar sem að spurningarnar reiddu sig á þekkingu beggja landa.
Besta ráðið sem við fengum svo frá brúðkaupsgesti var það að í rifrildi þá hefur eiginmaðurinn alltaf rétt fyrir sér.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði?
Ellah Maeaux, dragdrottningin sem við kynntumst í Wisconsinfylki fyrir fjórum árum, kemur inn og truflar athöfnina þegar vinkona Davids sem gaf okkur saman spyr hvort að það séu einhver mótmæli.
Hún kom fram við mashup af okkar uppáhalds Taylor Swift-lögunum, Speak Now, sem var viðeigandi á þessum tímapunkti í athöfninni, og Paper Rings.
Síðar sá hún um spurningakeppni og kom aftur fram við lagið Where the hell is my husband með Raye.
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Það sem kom á óvart var það hversu móttækilegir þeir gestir voru sem voru íhaldssamir og ekki vanir að umgangast dragdrottningar og hommakúltúr.
Það sýnir hreinlega að í gegnum raunverulega væntumþykju þá verður þú móttækilegur fyrir öllu.
Pabbi Davids, sem er 65 ára, hafði aldrei séð eða hitt dragdrottningu áður. Hann vissi að þetta var það sem sonur hans vildi og studdi hann að sjálfsögðu í því.
Þrátt fyrir aldur og takmarkaða þekkingu þá voru hann og fleiri gestir mjög kurteisir við dragdrottninguna og okkur brúðgumana og skemmtu sér konunglega.
Hvað voru margir gestir?
Sextíu Bandaríkjamenn og tuttugu Íslendingar.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Alls ekki ofhugsa smáatriði, ef þú ert umvafinn frábæru fólki sem elskar þig þá eru samveran og veisluhöldin alltaf að fara að vera frábær.
Hvernig er tilfinningin að lenda eftir svona veislu?
Við fengum að lenda hægt og rólega þar sem Íslendingar fóru ekki allir beint heim, stór hluti fór heim á mánudeginum en nokkrir voru áfram og fóru heim á þriðjudegi. Þá gafst færi á að halda stórkostlega en minni Íslendingasamkomu og kveðja alla hægt og rólega.
Við erum ótrúlega þakklátir og meyrir yfir því hvað við eigum mikið af góðu fólki, sérstaklega fólk sem er tilbúið að mæta í áfangastaðabrúðkaup til Novi, Michigan af öllum stöðum.