Mexíkó og Argentína styðja Infantino

Barátta Gianni Infantino fyrir framtíð sinni á forsetastóli FIFA virðist rétt að byrja. Hann hlýtur aukinn stuðning í kjölfar neyðarfundar meðal stjórnenda FIFA í vikunni.
Tvö knattspyrnusambönd, frá Argentínu og Mexíkó, gáfu út stuðningsyfirlýsingu í gær og styðja Infantino til áframhaldandi setu á forsetastóli. Mexíkóska sambandið fer gegn samstöðu innan eigin álfusambands, en CONCACAF, knattspyrnusamband Norður-Ameríku og Karíbahafsins hafði gefið út yfirlýsingu þar sem kallað er eftir breytingum á starfsháttum FIFA.
Í gær lýsti Knattspyrnusamband Afríku, CAF, yfir stuðningi allra ríkjasambanda álfunnar við Infantino. Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, ítrekaði hótun um að sniðganga mót á vegum FIFA ef breytingar yrðu ekki hjá FIFA.
Asíska knattspyrnusambandið, AFC, segist standa með UEFA og CONCACAF í málinu. CONMEBOL, samband Suður-Ameríku, gaf út yfirlýsingu í gær þar sem það í raun skilaði inn auðu. Talað var gegn öllum aðgerðum til að koma Infantino frá völdum, sem færu fram með öðrum hætti en kosningu á meðal 211 aðildarríkja FIFA.
Sú kosning fer fram á allsherjarþingi FIFA í mars á næsta ári en mögulegir forsetaframbjóðendur þurfa að skrá framboð sitt í síðasta lagi í nóvember.
Ýmsir aðilar og sambönd hafa kallað eftir afsögn Infantinos strax vegna málsins. Þess er vísað til í yfirlýsingu CONMEBOL, varðandi kjörið á allsherjarþinginu í mars. Mexíkóska knattspyrnusambandið, FMF, og argentínska knattspyrnusambandið, AFA, hafna því að Infantino stígi til hliðar strax og styðja hann til áframhaldandi setu á stóli.
„FMF mun hvorki viðurkenna né samþykkja neitt ferli sem boðað er til utan þessa stofnanalega ramma,“ segir í yfirlýsingu mexíkóska sambandsins, þar sem ákalli eftir afsögn Infantino utan kosninga er því hafnað.
„FMF styður forystu Infantino forseta í að halda áfram að efla þróun fótboltans með því að styrkja stofnanir.“
Eftir fund í Rabat í þessari viku sagði FIFA að það hefði beðið meðlimi sambandsins afsökunar fyrir mistök varðandi tillöguna um að selja hluta af viðskiptalegri framtíð HM.
Það lofaði einnig að endurskoða ferlana sem leiddu til deilunnar.
Í bréfi til Infantino lýsti argentínska knattspyrnusambandið (AFA) yfir stuðningi sínum við starf FIFA síðustu tíu ár og sagði að FIFA hefði „einbeitt sér að þróun knattspyrnu um allan heim og stofnanalegum styrk byggðum á skýru, stöðugu og gagnsæju stjórnunarlíkani“.
Þótt AFA viðurkenndi að tillagan skapaði mun meiri óvissu en vissu og að mistök hefðu verið gerð, sagði það að leiðin fram á við væri að halda áfram að vinna undir forystu FIFA fyrir þingið á næsta ári.