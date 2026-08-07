Breiðablik tryggði sig í forkeppni Evrópubikarsins í fótbolta með sigri á Dinamo Minsk í framlengdum leik. Agla María Albertsdóttir tryggði Breiðablik í framlengingu með marki á lokasekúndum leiksins og skoraði aftur í framlengingunni í 3-2 sigri.
Leikurinn hófst klukkan sjö að íslenskum tíma en klukkan tólf að hádegi í Kasakstan þar sem leikurinn var spilaður. Leikurinn byrjaði ekki vel fyrir Blikana þegar Anna Pilipenko kom Dinamo Minsk yfir á fjórtándu mínútu. Það voru vandræði í vörn Blika sem endaði með því að Piplenko vann boltann og kom boltanum fram hjá Herdísi Höllu Guðbjartsdóttur í marki Breiðabliks.
Stuttu eftir markið virðist vera einhver pirringur í Hönnu Siniauskaya, leikmanni Dinamo Minsk, því hún reif í hárið á Edith Kristínu Kristjánsdóttur og fékk að launum beint rautt spjald. Breiðablik var því orðið manni fleiri og átti betri möguleika á því að jafna leikinn en staðan í hálfleik var áfram 1-0.
Í hálfleik gerði Breiðablik þrefalda skiptingu sem hleypti miklu lífi í leik Breiðabliks. Strax í byrjun leiksins byrjaði íslenska liðið að sækja af miklum krafti og fékk liðið hornspyrnu sem varamaðurinn Agla María Albertsdóttir tók. Þar náði Karitas Tómasdóttir að stanga boltann inn og jafna metin.
Breiðablik náði ekki að bæta við öðru marki en hélt áfram ákefðinni í sóknarleiknum. Vörnin var þó fullslök og eftir misskilning í vörninni var Anna Piplenko aftur mætt að refsa og kom Dinamo Minsk aftur í forystuna.
Við það að lenda aftur undir róaðist leikurinn aðeins og bæði lið voru orðin verulega þreytt. Aðeins fimm leikmenn voru á bekknum hjá Breiðablik og þurfti varamarkmaðurinn Taylor Kane að spila frammi fyrir Breiðablik.
Svo virtist sem Breiðablik væri búið að tapa leiknum en í síðustu sókn leiksins datt boltinn til Öglu Maríu og náði hún að jafna leikinn á lokasekúndum leiksins. Því var ljóst að framlengja þurfti leikinn.
Agla María Albertsdóttir hélt áfram að vera hetja Breiðabliks í framlengingunni en hún skoraði eftir frábæra fyrirgjöf frá Karitas Tómasdóttir. Breiðablik fékk því langþráða forystu í leiknum þegar tæpar 20 mínútur voru eftir.
Liðið frá Belarus náði ekki að skora annað mark og tryggði Breiðablik frábæran sigur 3-2, sigur á Dinamo Minsk. Með sigrinum tryggði liðið sig í forkeppni Evrópubikarsins en þar verður dregið á þriðjudaginn.