Franco Mastantuono er genginn til liðs við Fiorentina að láni frá Real Madrid. Mastantuono þykir eitt mesta efni í sögu Argentínu, og þá er mikið sagt.
Framherjinn verður nítján ára í næstu viku. Hann var keyptur til Real Madrid frá River Plate fyrir 45 milljónir í fyrra.
Miklar vonir eru bundnar við hann í heimalandinu en hann er sá yngsti í sögunni til að spila keppnisleik fyrir Argentínu. Þá aðeins 17 ára, 9 mánaða og 22 daga gamall. Metið var áður í eigu Lionel Messi og síðar Sergio Aguero.
Mastantuono náði samt ekki að heilla Madrídinga á sínu fyrsta tímabili hjá félaginu en hann spilaði 23 leiki og skoraði 1 mark í spænsku deildinni.
Hann spilaði tvo æfingaleiki fyrir Real Madrid undir stjórn nýja þjálfarans en sat hjá í síðasta leik, þegar Madrid mætti Fiorentina, og hefur nú gengið frá skiptum til ítalska félagsins.
⚡️💜⚜️ pic.twitter.com/rRX5gPxUrv— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 7, 2026
⚡️💜⚜️ pic.twitter.com/rRX5gPxUrv
Fiorentina fær Mastantuono að láni og Real Madrid greiðir helming launa hans.
Hjá Fiorentina verður Mastantuono liðsfélagi Alberts Guðmundssonar, landsliðsmanns Íslands. Þeir eru svipaðir leikmenn og áhugavert verður að sjá hvort þjálfarinn Fabio Grosso komi þeim báðum fyrir í byrjunarliðinu.