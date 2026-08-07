Fótbolti

Gísli Gotti til Þýska­lands

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Gísli Gottskálk kemur til Þýskalands sem tvöfaldur Póllandsmeistari.
Gísli Gottskálk kemur til Þýskalands sem tvöfaldur Póllandsmeistari. st. pauli

Gísli Gottskálk Þórðarson hefur verið lánaður til St. Pauli í þýsku B-deildinni, hann kemur til félagsins frá Lech Poznan í Póllandi. Kaupákvæði er í samningnum.

St. Pauli féll úr úrvalsdeildinni í vor og sækir Gísla Gotta tveimur dögum áður en tímabilið í B-deildinni hefst. St. Pauli missti nýlega miðjumanninn Jackson Irvine.

Gísli er 21 árs gamall miðjumaður sem fór til Lech Poznan frá Víkingi fyrir tæpum tveimur árum og varð Póllandsmeistari tvisvar á fyrstu tveimur tímabilunum. Hann á fjóra landsleiki að baki fyrir Ísland.

„Gísli hefur þrátt fyrir ungan aldur öðlast nokkra reynslu, þar á meðal á alþjóðavettvangi,“ sagði yfirmaður íþróttamála hjá St. Pauli, Andreas Bornemann.

„Hann er líkamlega sterkur miðjumaður sem með góðan leikskilning og spilar skipulega bæði með og án bolta. Við sjáum líka frekari tækifæri til bætinga hjá honum.“

Þýski boltinn Pólski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið