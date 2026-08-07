Gísli Gottskálk Þórðarson hefur verið lánaður til St. Pauli í þýsku B-deildinni, hann kemur til félagsins frá Lech Poznan í Póllandi. Kaupákvæði er í samningnum.
St. Pauli féll úr úrvalsdeildinni í vor og sækir Gísla Gotta tveimur dögum áður en tímabilið í B-deildinni hefst. St. Pauli missti nýlega miðjumanninn Jackson Irvine.
Gísli er 21 árs gamall miðjumaður sem fór til Lech Poznan frá Víkingi fyrir tæpum tveimur árum og varð Póllandsmeistari tvisvar á fyrstu tveimur tímabilunum. Hann á fjóra landsleiki að baki fyrir Ísland.
„Gísli hefur þrátt fyrir ungan aldur öðlast nokkra reynslu, þar á meðal á alþjóðavettvangi,“ sagði yfirmaður íþróttamála hjá St. Pauli, Andreas Bornemann.
„Hann er líkamlega sterkur miðjumaður sem með góðan leikskilning og spilar skipulega bæði með og án bolta. Við sjáum líka frekari tækifæri til bætinga hjá honum.“
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