Ungur íslenskur knattspyrnumaður spilaði sínar fyrstu mínútur með aðalliði FV Kaupmannahafnar í gær og frumraunin kom í Evrópuleik á útivelli.
Gunnar Orri Olsen varð 346. leikmaður FCK frá upphafi þegar hann spilaði síðustu mínúturnar í Evrópuleiknum gegn ungverska félaginu Debreceni VSC og hann var síðan tekinn í viðtal á heimasíðu danska félagsins.
„Þetta er stórt! Þetta er eitthvað sem ég hef unnið að og það mikilvægasta var auðvitað að við kæmum hingað og ynnum, en það var frábært að fá að spila minn fyrsta leik, jafnvel þótt það hafi bara verið nokkrar mínútur,“ sagði Gunnar.
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Gunnar gekk til liðs við FCK frá Stjörnunni sumarið 2024, þegar hann varð sextán ára, og fékk þá mikið hrós frá Mikkel Köøhler, yfirmanni leikmannamála hjá unglingaliðum FCK.
„Spennandi miðjumaður með góða tækni, mikinn hraða og mikla möguleika sem við vonumst til að geta leyst úr læðingi í Kaupmannahöfn,“ sagði Köøhler.
Haustið 2025 skrifaði Gunnar undir langtímasamning og á síðasta tímabili var hann hluti af nítján ára liði FCK sem vann tvennuna. Gunnar skoraði tvö mörk í bikarúrslitaleiknum gegn AB.
Hann var með í æfingabúðum aðalliðsins í Austurríki í sumar en missti af nokkrum æfingaleikjum vegna meiðsla. Hann varð þó klár fyrir byrjun tímabilsins og var á bekknum í síðustu þremur leikjum FCK án þess að koma við sögu.
„Það er auðvitað öðruvísi að spila í meistaraflokki. Þar er meiri hraði, meiri tækni og líkamlega meira krefjandi, svo ég þarf enn að venjast því, en ég hef alltaf verið ákafur í að bæta mig. Ég verð bara að halda áfram og vinna mér inn fleiri mínútur og vonandi byrjunarliðssæti,“ sagði Gunnar Orri.