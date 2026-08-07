Bjarki söðlar um á Ítalíu og syngur lagið hans Orra

Bjarki Steinn Bjarkason er genginn til liðs við Südtirol í ítölsku B-deildinni en hann kemur til félagsins frá Venezia, sem vann sér inn sæti í úrvalsdeildinni á næsta tímabili.
Südtirol endaði í 16. sæti deildarinnar á síðasta tímabili en Venezia vann B-deildina. Bjarki Steinn spilaði lítið með liði Venezia vegna meiðsla.
Bjarki er 26 ára gamall fjölhæfur leikmaður sem getur spilað bæði sem bakvörður eða kantur.
Hann fagnaði undirskrift sinni hjá Südtirol með skoti af rommi og litlum kaffibolla. Undir tilkynninguna mátti heyra lagið Café Con Ron, sem var oft sungið um Orra Stein Óskarsson þegar Real Sociedad fór í bikarúrslitaleikinn á Spáni á síðasta tímabili.
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