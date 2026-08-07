Vegna ástandsins við landamæri Spánar og Marokkó hefur spænska knattspyrnufélagið Barcelona hætt við æfingaleik sem átti að vera haldinn í Marokkó í næstu viku.
Barcelona staðfesti í tilkynningu að fyrirhugaður æfingaleikur við heimamenn í Ittihad Riadhi í marokkósku borginni Tangier myndi ekki fara fram þann 15. ágúst.
Í tilkynningunni var vísað í núverandi ástand, Barcelona telur aðstæður ekki henta fyrir æfingaleik. Félagið mun þurfa að greiða 4,5 milljóna evra fyrir að láta ekki sjá sig en ákvað að éta sektina.
Tangier er í um fimmtíu kílómetra fjarlægð frá spænsku hólmlendunni Ceuta, þar sem rúmlega sjötíu þúsund Marokkómenn komust framhjá landamæragirðingum í síðustu viku.
Landhelgisgæsla Spánar rannsakar nú hvort önnur innrás muni eiga sér stað í Ceuta þann 15. ágúst, sama dag og æfingaleikurinn átti að fara fram, en skilaboð um það hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum.
Ofan á óstöðugt stjórnmálaástand Spánar og Marokkó hafa stjórnarmenn knattspyrnusambanda þessara landa staðið í deilum síðustu vikur.
Spánn og Marokkó eru gestgjafar HM 2030, ásamt Portúgal og þremur öðrum þjóðum.
Spánverjar og Marokkómenn hafa tekist á um það hvor þjóðin eigi að halda úrslitaleik mótsins. Þá er Spánn í liði með UEFA í deilunum við FIFA og Gianni Infantino. Marokkó er hliðhollt forsetanum.