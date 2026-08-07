Ætlar að vinna ítölsku úrvalsdeildina

Ruben Amorim, þjálfari AC Milan, er bjartsýnn fyrir komandi tímabil. Á blaðamannafundi fyrir æfingaleik gegn Chelsea sagði hann að markmiðið væri að vinna ítölsku úrvalsdeildina.
AC Milan mun spila æfingaleik gegn Chelsea á morgun. Þar segir Amorim að styrkleikar ítalska liðsins liggi í föstum leikatriðum.
„Ég er ánægður með að liðið sé að mæta ensku liði. Enskur fótbolti er mjög frábrugðinn ítölskum fótbolta þar sem hann er líkamlega erfiðari en við þurfum akkúrat að bæta okkur á því sviði.“
Ruben Amorim þarf að taka erfiðar ákvarðanir þar sem hópurinn er stór en aðeins ellefu geta verið á vellinum. Amorim var ráðinn þjálfari AC Milan í sumar eftir að ítalska liðið ákvað að breyta um þjálfara vegna þess að liðið náði ekki Meistaradeildarsæti á síðasta tímabili.
„Við erum með leikmannahóp sem getur unnið alla leiki í öllum keppnum sem við tökum þátt í. Í Evrópudeildinni getum við afrekað stóra hluti og við getum unnið ítölsku úrvalsdeildina þrátt fyrir að það verði erfitt.“
Fótboltinn sem Amorim vill spila er skýr og býst hann ekki við að geta spilað hann almennilega strax. Það tekur tíma að þjálfa upp þol leikmanna og fyrir leikmannahópinn sem heild að læra á kerfið sem hann vill spila. Hann tekur þó eftir miklum framförum liðsins í þeim efnum milli leikja.
Áður en Amorim var ráðinn sem þjálfari AC Milan var hann þjálfari Manchester United í ensku úrvalsdeildinni. Hann mun mæta gamla félaginu sínu í æfingaleik 15. ágúst og verður því mikilvægt fyrir Amorim að vinna þann leik.