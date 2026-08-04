Fylgi Samfylkingarinnar hækkar milli mánaða í Þjóðarpúlsi Gallup, það mælist nú 27,9 prósent en mældist 26,2 prósent í liðnum mánuði. Sjálfstæðisflokkur eykur einnig fylgi sitt, sem fer úr 24,9 í 25,4 prósent.
Fylgisaukning Sjálfstæðisflokksins er þó minni en Samfylkingarinnar og því dregur á milli flokkanna á ný en dregið hafði saman með þeim allt þetta ár. Fylgi Samfylkingar mælist marktækt hærra en fylgi Sjálfstæðisflokks.
Fylgi Miðflokksins lækkar um 0,5 prósentustig og mælist nú 14,6 prósent. Fylgið hefur lækkað skarpt síðasta hálfa árið en það mældist 21 prósent í upphafi árs.
Fylgi Viðreisnar stendur í stað milli mánaða í 11,4% og fylgi Framsóknar eykst lítillega, um 0,5 prósentustig, og er nú 5,8 prósent.
Vinstri græn þurfa að sætta sig við lægri mælingu en í síðasta mánuði hafði fylgið mældist fimm prósent. Það mælist nú 3,9 prósent en flokkar þurfa að hljóta að lágmarki fimm prósent atkvæða til að vera úthlutað jöfnunarþingsætum. Líkt og frægt er orðið náðu Vinstri græn ekki því marki í síðustu þingkosningum þegar þau hlutu 2,3 prósent atkvæða.
Flokkur fólksins mælist hins vegar inni, með 5,2%, eftir að hafa í síðustu mælingu mælt með 4,6 prósenta fylgi.
Fylgi bæði Sósíalista og Pírata gefur síðan eftir milli mánaða. Sósíalistar njóta nú stuðnings 3,2 prósenta kjósenda miðað við könnunina og Píratar 2,2 prósenta.