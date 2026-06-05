Bylgjulestin leggur af stað inn í sumarið

Bylgjulestin rúllar af stað um helgina og setur tóninn fyrir sumarið. Fyrsta stopp er Grindavík á morgun, laugardag þar sem Bylgjulestin verður í beinni milli klukkan 12 og 16 á Sjómannadagshátíð.
Sem fyrr verður mikið um að vera og sjá samstarfsaðilar Bylgjulestarinnar til þess að gestir skemmti sér vel. Leikir og setusvæði verður í boði 7up Pink! og Talaria raf-mótorhjól og IKAMPER tjöld frá Topptjöldum og vögnum til sýnis á svæðinu. Samgöngustofa mun fjalla um umferðaröryggi.
Lukkuhjól verður á staðnum sem í leynist sumarvarningur frá Bylgjunni eins og sundpoki, handklæði, sundbolti, buff og frisbídiskur.
Þau sem snúa hjólinu geta einnig unnið gjafabréf og spil frá N1, frískandi 7up Pink drykki frá Ölgerðinni, símasogskálar, derhúfur og bílailmi og einnig nammi eins og Kitkat frá Danól og áskrift á Sýn+.
Frábær hópur dagskrárgerðarfólks verða lestarstjórar í sumar, þau Svali Kaldalóns og Svansí, Bolli Már, Gulli Helga, Jón Axel, Einar Bárðar og Ívar Guðmunds halda uppi stuðinu, taka púlsinn á hverjum stað og fá góða gesti í spjall.
Bylgjulestin verður á ferðinni í allt sumar: