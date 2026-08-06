Vonir hafa vaknað hjá aðdáendum söngkonunnar Rihönna eftir að eiginmaður hennar viðurkenndi að hún væri í hljóðveri þessa dagana. Rihanna hefur ekki gefið út neina tónlist í fjölda ára en einbeitir sér frekar að fyrirtækjarekstri.
„Hún er í hljóðverinu núna,“ segir A$AP Rocky, rappari og maki tónlistarkonunnar Rihönna, í viðtali í The Jason Lee hlaðvarpinu.
Hann biður Rihönnu síðan afsökunar og bætir við að hann muni lenda í vandræðum fyrir að segja þetta.
Rihanna gaf síðast út plötuna ANTI árið 2016 og var það áttunda platan hennar. Síðast gaf hún út lag árið 2025 fyrir kvikmynd um Strumpana og sömuleiðis árið 2022 fyrir kvikmyndina Black Panther. Wakanda Forever. Hún söng sömuleiðis í hálfleik Super Bowl árið 2023 og var það í fyrsta skipti sem hún söng opinberlega í fimm ár.
Í viðtali í febrúar á síðasta ári sagðist Rihanna vera að vinna að nýrri plötu og væri mjög jákvæð gagnvart því.
„Mér líður eins og ég hafi loksins leyst þetta,“ sagði hún.
Aðdáendur hennar hafa beðið óþreyjufullir en fyrir utan lögin tvö hefur Rihanna síðustu ár einbeitt sér að fyrirtækjarekstri. Hún á og rekur Fenty beauty, afar vinsælt snyrtivörufyrirtæki, og Fenty Hair auk þess sem hún hefur selt kvennærfatnað. Eigið fé hennar er talið vera yfir milljaður Bandaríkjadollara.
Rihanna og A$AP Rocky, sem heitir réttu nafni Rakim Mayers, eru talin hafa byrjað að stinga saman nefjum árið 2020 og gerðu sambandið opinbert árið 2021. Á þessum árum hafa þau eignast þrjú börn saman. Í áðurnefndu viðtali var A$AP Rocky spurður út í orðróma um hvort þau hafi gengið í hjónaband en vildi hann ekkert tjá sig um það samkvæmt BBC.
Bandaríski rapparinn ASAP Rocky hefur staðfest að hann og söngkonan Rihanna eigi í ástarsambandi. Rapparinn segir frá því í viðtali við GQ að söngkonan sé „ást lífs síns“.
Söngkonan og milljarðamæringurinn Rihanna á von á sínu fyrsta barni. Hún sýndi kúluna í fyrsta skipti um helgina í Harlem ásamt kærasta sínum A$AP Rocky.
Fyrsti mánudagur í maí var í gær og tískuunnendur heimsins vita hvað það þýðir, Met mánudagur. Stærsta tískuhátíð ársins Met Gala fór fram með pompi og prakt á Metropolitan safninu í New York í gærkvöldi og stærstu stjörnur heimsins gáfu ekkert eftir í glæsileikanum.
Lögreglan í Los Angeles var í gærkvöldi kölluð að heimili stórstjörnunnar Rihönnu í Beverly Hills eftir að skothvellir heyrðust við heimili hennar.